300 лет Григорию Сковороде. Мудрец с банкноты пел как рок-звезда и дерзил российской императрице

3 декабря 1722 года родился основатель славянской философии – Григорий Сковорода. Чем известен украинский философ и что означает фонтан на 500-гривневой купюре? Фокус в свежей статье разбирается с характером и творческим наследием великого мыслителя.

Related video

Лицо этого человека знают все – по портрету на 500-гривенной купюре. Возле его памятника на Контрактовой площади в столице постоянное движение студентов Киево-Могилянской академии и других вузов. Все знают его фразу: "Мир ловил меня, но не поймал", которая выведена в качестве эпитафии на его могиле. В 1959 году о нем снял фильм на киевской студии Довженко Иван Кавалеридзе и он же соорудил Сковороде памятник на Контрактовой в 1976-м. Выходили почтовые марки с изображением философа и в честь него назвали планету. Но Сковорода был не только философом, но музыкантом и поэтом, часто исполнял вещи собственного сочинения (сегодня бы сказали автор-исполнитель). Был во многих университетах и при дворах, но везде предпочитал идти дальше. Фокус разбирается с характером и творческим наследием великого украинского мыслителя.

[ + – ] Постер фильма "Григорий Сковорода" 1959

Работаю над этим текстом. Десятилетний сын Лев:

- О чем пишешь?

- О Сковороде. Ты знаешь, кто такой Сковорода?

- Знаю.

- Кто?

- Тот, кто сковороду придумал.

Смеемся. Но, да именно этот великий выпускник Киево-Могилянки и сделал ту самую "сковороду", в которой и приготовилось наше специфическое славянское мировосприятие, где доминируют эмоции, а не рассудок.

Отец славянской философии

Цель любой философии – создание модели мира. Каждый народ ее строит исходя из особенностей своей ментальности. Индийский мудрец вряд ли бы утверждал, как нигилист Ницше, что "жизнь на Земле – мгновение, эпизод, событие без плана", поскольку был в курсе, что по "генеральному плану" период от зарождения до растворения вселенной составляет 4 320 000 лет. Далее верховный бог Брахма сворачивает материальную вселенную и творит ее снова.

Западная и восточная философии – две полярности, между которыми примостилась славянская. На Востоке философия и религия – единое целое: таковы индуизм, буддизм, даосизм. Философ – духовный и моральный наставник. На Западе – философия и религия разделились. Философы – академические ученые, которые создают системы взглядов, но сами уже не претендуют, чтобы по-сократовски быть духовными учителями. Как тот же знаменитый немецкий философ Иммануил Кант (1724 – 1804), который был ровесником Сковороды.

А казацкий философ Григорий Сковорода (1722 – 1794) основал оригинальную славянскую философию, взяв у Платона и христианской религии мировоззренческую структуру, а у восточной – образ жизни странствующего духовного учителя.

В его фигуре соединились восточные и западные традиции.

От певца – до философа

3 декабря 1722 года, в Киевской губернии (сейчас Полтавская область) в казачьем селе Чернухи Лубенского полка родился Григорий Сковорода. Его родичи со стороны отца и матери были священниками. Служил в храме брат деда со стороны матери Федор Шан-Гирей, который родом из крещеных крымских татар.

С 16 лет Григорий жил самостоятельно. Учился в Киево-Могилянской академии в 1734-1753 годах (с перерывами), а также в Европе. Преподавал поэтику в Переяславском и Харьковском коллегиумах. Писал на разных языках – церковнославянском, русском с украинскими выражениями, греческом, латыни.

Прославился в молодости роскошным голосом. При императрице Елизавете Петровне пел в придворной капелле. Подружился с фаворитом Елизаветы – Алексеем Разумовским (родом из малоземельных днепровских казаков). Вместе с капеллой сопровождал императрицу в путешествии в Киев, но там и остался. А ведь мог всю жизнь быть придворной звездой пения. Но нет – его звала дорога. Это был характерный для него поступок.

В Киеве пишет свою дебютную работу: "Руководство о поэзии". Церковные власти ей недовольны — вольнодумец рушит каноны, но главное, что он – сам прекрасно сочиняет свои стихи-песни и исполняет отлично.

А ведь звучит как хит рока. Слушайте:

"Всякому городу нрав и права;

Всяка имеет свой ум голова;

Всякому сердцу своя есть любовь,

Всякому горлу свой есть вкус каков". (1760)

Ничего не напоминает? Да ведь это почти "Песня без слов" рок-группы "Кино":

"Каждому яблоку место упасть

Каждому вору возможность украсть

Каждой собаке палку и кость

И каждому волку зубы и злость". (1989)

Между этими песнями больше двух веков, но идея и интонация схожи.

Вот за это и любили Сковороду – за глубину и актуальность, он был как странствующая рок-звезда. И при этом сыпал афоризмами и остротами. Обожал общение и социальный круг его собеседников был широк: от крестьян и купцов до первых лиц государства. Говорят, даже надерзил Екатерине II. Императрица велела ему показаться при дворе. Когда она вошла все замерли в поклоне, кроме Григория. "Почему ты не кланяешься мне?" — спросила его Екатерина ІІ. Тот ответил: "Не я желал вас видеть, а вы захотели на меня посмотреть. А как же вы меня разглядите, когда я перед вами вдвое согнусь?".

В Харьковском коллегиуме, где Сковорода преподавал, он тоже не церемонился. Вместо оценок давал такие письменные характеристики ученикам: "весьма туп", "сущий бестолковщина", но и на похвалы не скупился — "весьма остр". Но и здесь не задержался: последние 25 лет жизни он провел в путешествиях. Успевая при этом выпускать книги стихов — "Сад божественных песен", "Басни харьковские" и философские трактаты — "Алфавит мира", "Две беседы", "Диалоги".

Концепция трех миров, двух натур, учение о сердце

В отличие от многих местных философов, у Сковороды – четкая система взглядов. Он был неоплатоник-моралист, создатель концепции трех миров, где он объединил христианство и античность, мистицизм и рационализм.

Его мировоззренческая система имеет такую формулу: макрокосм (вселенная) — микрокосм (человек) – символический мир Библии (связывающий все между собой). Цитирую первоисточник: "Суть три мира. Первый всеобщий и обитательный, где все рожденное обитает. Сей составлен из бесчисленных мир-миров и есть великий мир. Другие два суть частные и малые миры: первый – микрокосм сиречь мирик, мирок или человек, второй мир символический, сиречь Библия… ".

"Эти три мира, различаясь, образуют целое: макро и микромир в их мистической соразмерности, — уточнял философ. — Я верю и знаю, что все то, что существует в великом мире, существует и в малом, и что возможно в малом мире, то возможно и в великом мире, по соответствованию оных и по единству всеисполнения исполняющего духа". Основная связь между мирами – через соответствия.

В каждом из этих миров он выделял две натуры – видимую и невидимую, внешнюю и внутреннюю, плотскую и духовную. Но внешний мир выступает только тенью мира истинного являясь миром временным, преходящим и смертным. Но "сия невидимая натура или Бог всю тварь проницает и содержит". Невидимый мир – является планом, стержнем и "древом жизни" мира видимого.

Сковорода призывал через материальную натуру – чувственную – узреть духовный план. Люди, не зная о существовании невидимой натуры, увлекаются и соблазняются обманчивой видимостью, утрачивая связь с Богом.

В знаменитом философском диалоге "Наркисс" Сковорода развивал даже тезис о двух сердцах: внешнем ("плотском", "мирском", Сковорода также называет его "пепельным сердцем") и внутреннем, позволяющем через "испытания" раскрыть в себе образ Божий и таким образом "познать самого себя".

Главный компас для движения вперед – это Бог в сердце. "Что компас в корабле, то Бог в человеке. Компасная в сердце корабельном стрела есть тайный язык, закон, глава, око и царство корабельное. Библия тоже именуется стрелой, как начертанная тень вечного закона и тьма Божия".

Вот основные постулаты его философии – они довольно ясны. И он внятно продемонстрировал суть своего учения на рисунке, который мы видим на 500-гривенной купюре.

[ + – ] Банкнота достоинством в 500 гривен с портретом Григория Сковороды

Рисунок называется "Неравное всем равенство". Это метафора: фонтан – Бог, люди — сосуды. Философ так объяснил смысл изображения: "Льются из разных трубок разные струи в разные сосуды, вкруг фонтана стоящие. Меньший сосуд менее имеет, но в том равен есть большему, что равно есть полный. И что глупее, как равное равенство, которое глупцы в мир ввести зря покушаются? Куда глупое все то, что противно блаженной натуре?"

[ + – ] Рисунок Григория Сковороды "Неравное всем равенство

То есть деньги — не лишнее, но рисунок на банкноте несколько о другом: сколько возьмешь божественной мудрости – все твое: воды льется сверху одинаково, но ты сам придаешь наиболее емкую форму своему сосуду.

После Канта и Гегеля европейская мысль все больше уходила в натурфилосфию, а Сковорода напоследок оставил такое завещание – "Мир ловил меня, но не поймал", – имея в виду, что мирское, суетное не могло заполучить его в сети, обмануть внешним блеском, а привлекало только вневременное – духовное – это и есть настоящее богатство.

Восстановить музей

Есть очень подробный словесный портрет Сковороды. "Он одевался пристойно, но просто; пищу имел, состоящую из зелий, плодов и молочных приправ, употреблял оную ввечеру, по захождении солнца; мяса и рыбы не вкушал не по суеверию, но по внутреннему своему расположению; для сна отделял он времени своего не более четырех часов в сутки; вставал до зари и, когда позволяла погода, всегда ходил пешком за город прогуливаться на чистый воздух и в сады; всегда весел, бодр, легок, подвижен, воздержан, целомудр, всем доволен, благодушествуют; унижен пред всеми, словоохотен, где не принужден говорить, из всего выводящий нравоучение, почтителен ко всякому состоянию людей, посещал больных, утешал печальных, разделял последнее с неимущими, выбирал и любил друзей по сердцу их, имел набожество без суеверия, ученость без кичения, обхождение без лести", — так описывал философа М. И. Коваленский в книге "Образ жизни Сковороды в Харькове" (1795).

В селе Сковородиновка под Харьковом выдающийся украинский философ часто гостил в усадьбе своего ученика Андрея Ковалевского. Там же, предчувствуя скорую смерть, в возрасте 72 лет он собственноручно выкопал себе могилу, искупался, надел чистую одежду и умер. Таким предчувствием обычно обладают святые старцы.

Похоронен недалеко от любимого дуба. На месте упокоения Сковороды, как он и завещал, нет креста, только огромный камень с надписью: "Мир ловил меня, но не поймал".

Напомним, что 7 мая 2022 российские оккупанты уничтожили ракетным ударом Национальный литературно-мемориальный музей Григория Сковороды – он сгорел. Для его восстановления необходимо более 112 миллионов гривен. Сегодня уже идет сбор средств.

12 октября Кабинет Министров принял решение, что, несмотря на войну в Украине, на государственном уровне будут отмечать 300-летие со дня рождения Григория Сковороды: пройдут торжества, тематические выставки, круглые столы, беседы, семинары, литературные чтения и экскурсии, посвященные великому философу.

Его дело и учение живут.