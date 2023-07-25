Появился "Орлан" – будет налет: как россияне применяют эти дроны для обстрела ВСУ (видео)

Особую опасность для ВСУ представляют не только "Ланцеты", но и дроны-наводчики "Орлан-10", которые трудно заметить и уничтожить.

Украинская ПВО должна обращать особе внимание не только на "Ланцеты", но и на дроны-разведчики "Орлан-10", приводит мнение эксперта пол беспилотникам Олега Жданова "24 канал". Эксперт утверждает, что "Орлан-10" – очень опасный дрон, который используется силами артиллерии противника.

Оккупанты активно используют "Орлан-10" с самого начала нападения на Украину для разведки и наведения своих РСЗО. Беспилотник кружит над определенной территорией на высоте 3 км и обозначив необходимые цели, передает координаты расчетам РСЗО "Торнадо" армии РФ.

"Самое страшное для нас то, что этот дрон создан для ударно-огневого комплекса, связанного с артиллерией. Такие системы как "Торнадо" завязаны на "Орланы". Они передают координаты, цели и корректируют огонь артиллерии. То есть если появился "Орлан" – будет огневой налет", – говорит Олег Жданов.

Сам дрон россияне могут запускать с помощью обычной катапульты. Вес "Орлана-10" всего 14 кг, он имеет небольшой размер и его очень трудно обнаружить и сбить. К тому же, это довольно автономный БПЛА, который способен находиться в небе до 16 часов и держать связь со своим оператором на расстоянии до 120 км.

Еще одной опасной особенностью "Орлан-10" является его способность работать в режиме помех РЭБ. Дрон может функционировать без систем навигации, хотя оборудован датчиками GPS и GLONASS. Для работы в таком режиме в него просто закладывается определенный маршрут и выполнив миссию "Орлан-10" возвращается на базу по заданным точкам с помощью своего оператора, ориентируясь по отображению с видеокамеры.

"Увидеть эти дроны сложно, но можно с помощью тепловизионных камер, радиолокационных станций – вопрос размера, чтобы попасть", – говорит Олег Жданов.

Сколько именно используется "Орланов-10" оккупантами – неизвестно, но по данным "24 канала", на 2021 год их количество у армии РФ исчислялось более чем в тысячу штук.

Олег Жданов об особенностях БПЛА "Орлан-10"

Впрочем, украинские герои все же сбивают эти опасные дроны. Например, бойцы зенитного подразделения 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко недавно уничтожили беспилотник "Орлан".

Так же именно герои этой 92-й бригады практически специализируются по "Орланам". Им удается уничтожать эти дроны, стоимостью $120 тыс., с помощью простых автоматов.

Однако оккупанты продолжают работу над улучшенными модификациями этого серьезного беспилотника. Новая версия "Орлан-30" усилит артиллерию РФ своими лазерами.