В Украине планируют запустить "смарт-мобилизацию": Федоров рассказал, что изменится

Военнообязанные смогут самостоятельно выбирать специальность, на которую их мобилизуют. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров считает, что в таком случае мужчины будут иметь лучшую мотивированность.

В Украине хотят запустить "смарт-мобилизацию", в результате чего военнообязанный сможет самостоятельно выбрать специальность, по которой его мобилизуют. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью "РБК-Украина".

"Мы хотим запустить так называемую "смарт-мобилизацию", когда человек самостоятельно выбирает — это даже не о мобилизации, человек сам себе выбирает — специальность, на которую он хочет мобилизоваться, и не под принуждением, а самостоятельно. То есть человек решил, что он хочет служить в Вооруженных силах Украины", — сказал Михаил Федоров.

По его словам, пилот запустят на операторов дронов, люди смогут выбирать, хотят ли они стать оператором БПЛА, или вообще служить в роте ударных дронов. В частности, это могут быть саперы, водители и другие. В результате человек сможет посмотреть, что это за подразделение, рота, какие существуют обязательства, риски, как будет происходить обучение. Он отметил, что человек, который оставил заявку, прошел рекрутеров и тесты, обучение, точно попадает в роту ударных дронов, на ту должность, на которую сам себя мобилизовал.

Михаил Федоров отметил, что после запуска удастся понять, сколько людей будут самостоятельно мобилизоваться, как будут проходить отбор, как будут служить, и какое будет качество их службы, насколько они будут мотивированы.

"Это может быть первым пилотом, первым шагом, для того, чтобы запустить подобную условную "смарт-мобилизацию", — заявил он.

Он отметил, что есть люди, которые, возможно, хотят быть штурмовиками или занимать другие должности. Однако они хотят понимать, что ими будет руководить профессиональный человек, когда они будут находиться в окопах, над ними будет дрон, рядом бронированная техника, а руководитель будет заботиться об их жизни, и у него качественная ситуационная осведомленность.

Федоров считает, что в пилоте предусмотрят все изменения. В частности, не нужно идти в военкомат, стоит лишь пройти онлайн-тест, прийти в помещение к рекрутеру, где еще раз объяснят, где можно служить.

"Ты после этого, если ты подходишь по характеристикам, проходишь обучение, в котором ты не просто с базовыми вещами знакомишься, а тебе рассказывают, что такое ситуационная осведомленность, профессиональные эксперты с поля боя, которые управляют дронами, где у тебя происходит другой уровень обучения, и после этого ты уже попадаешь на поле боя", — сказал Федоров.

Он убежден, что в таком случае будет другое качество мотивации, однако эту гипотезу нужно сначала протестировать. Михаил Федоров добавил, что это вопрос одного-двух месяцев максимум.

Напомним, юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян заявила, что в соответствии с законодательными нормами можно официально отказаться от повестки. Однако это можно сделать только в отдельных случаях.

Адвокат Ростислав Кравец рассказал, что иногда призвать на военную службу могут мужчин, которые имеют отсрочку от призыва. По его словам, иногда представители ТЦК и СП могут вводить в заблуждение мужчин с броней или основаниями для отсрочки, и мобилизовать их.