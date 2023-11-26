Похожи на иранские Shahed: в РФ рассказали о дронах, которыми атаковали Тулу (фото)

По информации российских журналистов, БПЛА, атаковавшие Тулу, не имеют ничего общего с украинскими дронами UJ-22 и "Бобер".

Беспилотные летательные аппараты, похожие на российские Shahed атаковали Тулу в Российской Федерации. Об этом сообщило издание Mash.

"По одной из версий, ВСУ атаковали Тулу дронами, сделанными по типу "летающего крыла" — из-за чего они схожи со знаменитой российской "Геранью", — говорится в сообщении.

В росСМИ отметили, что российские специалисты исследуют, каким именно беспилотным летательным аппаратом была атакована Тула. Журналисты отметили, что он не имеет ничего общего с UJ-22 и"Бобрами".

БПЛА атаковали Россию: что известно

Ночью и утром 26 ноября беспилотники атаковали несколько областей Российской Федерации. В Минобороны РФ сначала заявили, что российская противовоздушная оборона якобы уничтожила 11 дронов, а затем еще девять в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях.

В росСМИ отметили, что в Туле один из дронов врезался в жилой дом, в результате чего тот был поврежден, несколько человек получили ранения. Также российские журналисты отметили, что на одной из улиц города была найдена часть украинской ракеты.

Кроме этого, в Министерстве обороны России заявили, что 26 ноября около 9:30 мск беспилотники снова атаковали объекты на территории страны. В оборонном ведомстве в атаке обвинили Украину.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 ноября БПЛА атаковали химзавод в Брянской области Российской Федерации. По информации росСМИ, ВСУ якобы трижды совершали атаки за две недели.

РосСМИ 24 ноября заявили, что три беспилотника атаковали одну из местных воинских частей в Волгоградской области России. Журналисты рассказали, что в сторону воинской части якобы летели три БПЛА, все они были подавлены РЭБ, однако один из дронов взорвался на территории части.