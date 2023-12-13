Понемногу возвращается: часть абонентов "Киевстар" после кибератаки снова со связью (фото)

По словам корреспондента Фокуса, мобильный оператор вновь работает и можно пользоваться его услугами. Впрочем, связь вернулась пока не ко всем клиентам.

Спустя сутки поле хакерской атаки на компанию "Киевстар", клиенты оператора мобильной связи начали сообщать о возобновлении работы. Фокус собрал все, что об этом известно.

По данным некоторых украинских Telegram-каналов, сеть действительно начала постепенно появляться и возобновил работу мобильный интернет.

Корреспондент Фокуса также сообщает о том, что мобильный оператор "Киевстар" заработал и пользователи снова могут пользоваться услугами. В то же время, с "облегчением" столкнулись еще не все абоненты, восстановительные работы продолжаются.

К слову, ранее директор по корпоративным коммуникациям компании Анна Захараш заявляла, что удалось частично восстановить фиксированный интернет и специалисты продолжают работать над тем, чтобы восстановить сеть. В то же время, она призвала "осторожно относиться к прогнозам", ведь масштаб атаки слишком большой.

Хакерская атака на Киевстар: что известно

Утром 12 декабря зафиксирован масштабный сбой в работе мобильного оператора "Киевстар". У пользователей отсутствует связь и интернет. Сначала было заявлено, что это технический сбой, однако позже представители "Киевстар" официально заявили о хакерской атаке на ядро сети.

В Министерстве внутренних дел заявили, что в случае необходимости украинцы могут обратиться за помощью к правоохранителям, пограничникам или нацгвардейцам, ведь связь по-прежнему отсутствует, а порой она жизненно необходима.

СБУ помогает компании "Киевстар" восстанавливать работу, однако поражения можно назвать критическими. Чтобы вернуть все услуги потребуется немало времени.

Анонимные сотрудники компании в комментарии журналистам рассказали, что кибератака оказалась гораздо серьезнее, чем показалось изначально, поэтому может понадобиться около недели на то, чтобы вернуть все на свои места.