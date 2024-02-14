Российские корабли идут на дно: кого еще потопили дроны MAGURA, кроме "Цезаря Куникова"

Беспилотные катера MAGURA V5 стали настоящими хозяевами Черного моря. Об этом свидетельствует сегодняшнее затопление корабля "Цезарь Куников" и ряд других операций.

Сегодня, 14 февраля 2024 года был уничтожен российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". Главное управление разведки Минобороны сообщает в официальном Telegram-канале, что корабль потоплен ударными морскими дронами MAGURA V5. Фокус напоминает, какие еще цели поразили эти дроны и на что они способны.

MAGURA V5 против "Цезаря Куникова"

По официальной информации, "Цезарь Куников" был потоплен беспилотными катерами MAGURA V5 недалеко от города Алупка, у берега временно оккупированного Крыма. Он получил критические пробоины левого борта и начал тонуть. Поисково-спасательная операция россиян была неуспешной. Операцию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины. Но это не единственный потопленный дронами российский военный корабль за последнее время.

Уничтожение корабля "Цезарь Куников"

MAGURA V5 поразили "Ивановец"

В начале февраля ГУР МО осуществила еще одну аналогичную успешную операцию. У Тарханкутского полуострова на рейде озера Донузлав в Крыму был уничтожен ракетный катер "Ивановец". Он тоже был атакован по меньшей мере тремя дронами MAGURA V5, в результате чего перевернулся на корму и затонул. Корабль был опасен для сухопутной части Украины — он имел на борту четыре пусковых установки ракет "Калибр". Согласно деталям операции, дроны должны были пройти более 200 км от подконтрольного Украине берега.

Уничтожение ракетного катера "Ивановец"

Нападение на "Оленегорский горняк" — подозревают MAGURA V5

Еще один большой десантный корабль ЧФ РФ, "Оленегорский горняк", был успешно атакован морским дроном в Новороссийске в начале августа 2023 года, в результате чего вышел из строя и не способен выполнять задачи.

Поражение "Оленегорского горняка"

Детали поражения корабля не сообщались; основываясь на анализе кадров поражения, инженер-кораблестроитель, военно-морской эксперт Владимир Заблоцкий поделился с Фокусом предположением, что попадание мог осуществить дрон MAGURA V5. О возможности этих дронов поражать цели в Новороссийске говорил и политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Впрочем, СМИ сообщали о причастности к операции СБУ, на вооружении которой стоят похожие по возможностям дроны "Морской малыш" (Sea Baby).

Александр Коваленко о MAGURA V5

Способности MAGURA V5

В декабре 2023 года командир подразделения морских дронов с позывным "13" рассказал о потенциале дронов MAGURA V5 с секретной базы беспилотных катеров в на Днепре. По словам издания дроны способны потопить весь флот РФ в Черном море.

29 июля CNN опубликовала репортаж о морских надводных дронах MAGURA V5. Украинские военные рассказали журналистам, что вооружение ЧФ РФ неэффективно против дронов. Оборудование на кораблях врага создано для поражения других кораблей: "Они не могут поразить такие маленькие дроны — они самые быстрые из того, что есть в Черном море".

Репортаж CNN о дронах MAGURA V5

О потенциале морских беспилотников MAGURA V5 в августе 2023 года рассказывала глава объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Наталья Гуменюк рассказывает о MAGURA V5

"То, что у Украины есть определенный потенциал, мы должны были продемонстрировать. Но говорить о чрезвычайной мощи и готовности уже отогнать и уничтожить полностью Черноморский флот несколько рано. Надо объективно оценивать свои возможности", — сказала Гуменюк.

Беспилотник MAGURA V5 показали на выставке IDEF 2023 в Стамбуле. Тогда были заявлены следующие характеристики дрона:

Длина — 5,5 м;

Ширина — 1,5 м;

Высота над ватерлинией — 0,5 м;

Крейсерская скорость — 22 узла;

Максимальная скорость — 42 узла;

Дальность применения: — примерно 833 км;

Полезная нагрузка — 320 кг;

Связь: радио с воздушным ретранслятором или спутниковая связь.

MAGURA V5 на выставке UMEX 2024 Фото: Navy Recognition

Автономность дрона достигает 60 часов. Он использует различные способы навигации: автоматическую GNSS, инерциальную и визуальную навигацию. Дрон способен передавать до трех видеопотоков HD. Он оснащен 256-битным шифрованием для криптографической защиты. Также MAGURA V5 имеет автопилот, видеоподсистемы, ночное видение, резервные модули. Стоимость беспилотного катера — около 273 тыс. долларов США.

В январе дрон MAGURA V5 был впервые продемонстрирован в реальных размерах международному сообществу на выставке UMEX 2024 в Объединенных Арабских Эмиратах.