Российские корабли идут на дно: кого еще потопили дроны MAGURA, кроме "Цезаря Куникова"
Беспилотные катера MAGURA V5 стали настоящими хозяевами Черного моря. Об этом свидетельствует сегодняшнее затопление корабля "Цезарь Куников" и ряд других операций.
Сегодня, 14 февраля 2024 года был уничтожен российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". Главное управление разведки Минобороны сообщает в официальном Telegram-канале, что корабль потоплен ударными морскими дронами MAGURA V5. Фокус напоминает, какие еще цели поразили эти дроны и на что они способны.
MAGURA V5 против "Цезаря Куникова"
По официальной информации, "Цезарь Куников" был потоплен беспилотными катерами MAGURA V5 недалеко от города Алупка, у берега временно оккупированного Крыма. Он получил критические пробоины левого борта и начал тонуть. Поисково-спасательная операция россиян была неуспешной. Операцию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины. Но это не единственный потопленный дронами российский военный корабль за последнее время.
MAGURA V5 поразили "Ивановец"
В начале февраля ГУР МО осуществила еще одну аналогичную успешную операцию. У Тарханкутского полуострова на рейде озера Донузлав в Крыму был уничтожен ракетный катер "Ивановец". Он тоже был атакован по меньшей мере тремя дронами MAGURA V5, в результате чего перевернулся на корму и затонул. Корабль был опасен для сухопутной части Украины — он имел на борту четыре пусковых установки ракет "Калибр". Согласно деталям операции, дроны должны были пройти более 200 км от подконтрольного Украине берега.
Нападение на "Оленегорский горняк" — подозревают MAGURA V5
Еще один большой десантный корабль ЧФ РФ, "Оленегорский горняк", был успешно атакован морским дроном в Новороссийске в начале августа 2023 года, в результате чего вышел из строя и не способен выполнять задачи.
Детали поражения корабля не сообщались; основываясь на анализе кадров поражения, инженер-кораблестроитель, военно-морской эксперт Владимир Заблоцкий поделился с Фокусом предположением, что попадание мог осуществить дрон MAGURA V5. О возможности этих дронов поражать цели в Новороссийске говорил и политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Впрочем, СМИ сообщали о причастности к операции СБУ, на вооружении которой стоят похожие по возможностям дроны "Морской малыш" (Sea Baby).
Способности MAGURA V5
В декабре 2023 года командир подразделения морских дронов с позывным "13" рассказал о потенциале дронов MAGURA V5 с секретной базы беспилотных катеров в на Днепре. По словам издания дроны способны потопить весь флот РФ в Черном море.
29 июля CNN опубликовала репортаж о морских надводных дронах MAGURA V5. Украинские военные рассказали журналистам, что вооружение ЧФ РФ неэффективно против дронов. Оборудование на кораблях врага создано для поражения других кораблей: "Они не могут поразить такие маленькие дроны — они самые быстрые из того, что есть в Черном море".
О потенциале морских беспилотников MAGURA V5 в августе 2023 года рассказывала глава объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
"То, что у Украины есть определенный потенциал, мы должны были продемонстрировать. Но говорить о чрезвычайной мощи и готовности уже отогнать и уничтожить полностью Черноморский флот несколько рано. Надо объективно оценивать свои возможности", — сказала Гуменюк.
Беспилотник MAGURA V5 показали на выставке IDEF 2023 в Стамбуле. Тогда были заявлены следующие характеристики дрона:
- Длина — 5,5 м;
- Ширина — 1,5 м;
- Высота над ватерлинией — 0,5 м;
- Крейсерская скорость — 22 узла;
- Максимальная скорость — 42 узла;
- Дальность применения: — примерно 833 км;
- Полезная нагрузка — 320 кг;
- Связь: радио с воздушным ретранслятором или спутниковая связь.
Автономность дрона достигает 60 часов. Он использует различные способы навигации: автоматическую GNSS, инерциальную и визуальную навигацию. Дрон способен передавать до трех видеопотоков HD. Он оснащен 256-битным шифрованием для криптографической защиты. Также MAGURA V5 имеет автопилот, видеоподсистемы, ночное видение, резервные модули. Стоимость беспилотного катера — около 273 тыс. долларов США.
В январе дрон MAGURA V5 был впервые продемонстрирован в реальных размерах международному сообществу на выставке UMEX 2024 в Объединенных Арабских Эмиратах.