Російські кораблі йдуть на дно: кого ще потопили дрони MAGURA, окрім "Цезаря Куникова"

Безпілотні катери MAGURA V5 стали справжніми володарями Чорного моря. Про це свідчить сьогоднішнє затоплення корабля "Цезарь Куников" та низка інших операцій.

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Сьогодні, 14 лютого 2024 року був знищений російський великий десантний корабель "Цезарь Куников". Головне управління розвідки Міноборони повідомляє в офіційному Telegram-каналі, що корабель потоплений ударними морськими дронами MAGURA V5. Фокус нагадує, які ще цілі уразили ці дрони та на що вони здатні.

MAGURA V5 проти "Цезаря Куникова"

За офіційною інформацією, "Цезарь Куников" був потоплений безпілотними катерами MAGURA V5 неподалік міста Алупка, біля берега тимчасово окупованого Криму. Він отримав критичні пробоїни лівого борта та почав тонути. Пошуково-рятувальна операція росіян була неуспішною. Операцію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України. Але це не єдиний потоплений дронами російський військовий корабель за останній час.

Знищення корабля "Цезарь Куников"

MAGURA V5 уразили "Ивановец"

На початку лютого ГУР МО здійснила ще одну аналогічну успішну операцію. Біля Тарханкутського півострова на рейді озера Донузлав в Криму був знищений ракетний катер "Ивановец". Він теж був атакований щонайменше трьома дронами MAGURA V5, внаслідок чого перевернувся на корму та затонув. Корабель був небезпечний для сухопутної частини України – він мав на борту чотири пускових установки ракет "Калібр". Згідно з деталями операції, дрони мали пройти понад 200 км від підконтрольного Україні берега.

Знищення ракетного катера "Ивановец"

Напад на "Оленегорский горняк" — підозрюють MAGURA V5

Ще один великий десантний корабель ЧФ РФ, "Оленегорский горняк", був успішно атакований морським дроном у Новоросійську на початку серпня 2023 року, внаслідок чого вийшов з ладу та не здатний виконувати завдання.

Ураження "Оленегорского горняка"

Деталі ураження корабля не повідомлялися; ґрунтуючись на аналізі кадрів ураження, інженер-кораблебудівник, військово-морський експерт Володимир Заблоцький поділився з Фокусом припущенням, що влучання міг здійснити дрон MAGURA V5. Про можливість цих дронів уражати цілі в Новоросійську казав і політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Втім, ЗМІ повідомляли про причетність до операції СБУ, на озброєнні якої стоять схожі за можливостями дрони "Морський малюк" (Sea Baby).

Олександр Коваленко про MAGURA V5

Здібності MAGURA V5

У грудні 2023 року командир підрозділу морських дронів із позивним "13" розповів про потенціал дронів MAGURA V5 із секретної бази безпілотних катерів в на Дніпрі. За словами видання дрони здатні потопити весь флот РФ у Чорному морі.

29 липня CNN опублікувала репортаж про морські надводні дрони MAGURA V5. Українські військові розповіли журналістам, що озброєння ЧФ РФ неефективне проти дронів. Обладнання на кораблях ворога створене для ураження інших кораблів: "Вони не можуть уразити такі маленькі дрони — вони найшвидші з того, що є в Чорному морі".

Репортаж CNN про дрони MAGURA V5

Про потенціал морських безпілотників MAGURA V5 у серпні 2023 року розповідала голова об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

Наталя Гуменюк розповідає про MAGURA V5

"Те, що в України є певний потенціал, ми повинні були продемонструвати. Але говорити про надзвичайну міць і готовність уже відігнати та знищити повністю Чорноморський флот дещо зарано. Треба об'єктивно оцінювати свої можливості", — сказала Гуменюк.

Безпілотник MAGURA V5 показали на виставці IDEF 2023 в Стамбулі. Тоді були заявлені такі характеристики дрона:

Довжина — 5,5 м;

Ширина — 1,5 м;

Висота над ватерлінією — 0,5 м;

Крейсерська швидкість — 22 вузли;

Максимальна швидкість — 42 вузли;

Дальність застосування: — приблизно 833 км;

Корисне навантаження — 320 кг;

Зв'язок: радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв'язок.

MAGURA V5 на виставці UMEX 2024 Фото: Navy Recognition

Автономність дрона сягає 60 годин. Він використовує різні способи навігації: автоматичну GNSS, інерціальну й візуальну навігацію. Дрон здатний передавати до трьох відеопотоків HD. Він оснащений 256-бітним шифруванням для криптографічного захисту. Також MAGURA V5 має автопілот, відеопідсистеми, нічне бачення, резервні модулі. Вартість безпілотного катера – близько 273 тис. доларів США.

У січні дрон MAGURA V5 був вперше продемонстрований у реальних розмірах міжнародній спільноті на виставці UMEX 2024 в Об’єднаних Арабських Еміратах.