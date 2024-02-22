Россия не запускает "Шахеды" со скоростью 400 км/ч: Игнат объяснил, почему это невыгодно (видео)

Дрон-камикадзе Shahed-238 по своим тактико-техническим характеристикам похож на ракету, пояснил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Воздушные силы ВСУ ни разу не замечали, чтобы российские войска запускали по Украине дроны-камикадзе со скоростью 400 км/ч. Подобная модель беспилотника, например, Shahed-238, становится похожей на ракету, но несет меньше взрывчатки. О наблюдении за российскими воздушными атаками представитель Воздушного командования Юрий Игнат рассказал в эфире портала "Мы — Украина".

Игнат заявил, что "Шахеды", которыми россияне атакуют украинцев, движутся со скоростью 100 км/ч. Российское командование пытается "экспериментировать" с реактивными дронами, которые могли бы иметь более высокую скорость. Однако подобные устройства "не рациональны". На сегодня ни разу не отслеживали дрон-камикадзе, который бы имел скорость 400 км/ч, подчеркнул представитель Воздушных сил.

По мнению военного, реактивные дроны нерациональны по двум соображениям. Во-первых, в таком случае уменьшается вес взрывчатки, которую может нести устройство. Во-вторых, оно становится дороже. Благодаря таким усовершенствованиям БПЛА превращается в ракету.

"То, что противник будет экспериментировать, делать реактивные двигатели, насколько это будет рационально уже проговаривали. Фактически увеличится стоимость и уменьшится боевая часть, он фактически становится ракетой", — заявил Игнат.

Обстрелы Украины — что известно о Shahed-238

Отметим, в декабре 2023 года иранские СМИ показали кадры с дроном-камикадзе Shahed-238. Устройство имело реактивный двигатель и изготавливалось в трех различных версиях, которые отличались методами наведения. Варианты наведения на цель: инерциальная система и GPS, инфракрасная/оптическая и радиолокационная. Фюзеляж покрасили в черный цвет, чтобы БПЛА был менее заметен для локаторов. Скорость движения реактивного "Шахеда" — 400-600 км/ч.

В январе 2024 года эксперты портала Defense Express отметили, что РФ действительно могла получить от Ирана небольшое количество реактивных дронов-камикадзе. Также объяснили, чем они опасны: для сбивания понадобится использовать не пулеметы мобильных групп, а более серьезное оружие.

Военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко перечислил, какие недостатки может иметь Shahed-238. По его мнению, устройство имеет меньшую дальность и является более заметным для средств ПВО. Однако, несмотря на эти недостатки, дроны могут выполнять определенные задачи на поле боя. Например, они могут прорываться через мобильные группы ВСУ, истощать силы ПВО и бить по объектам, действуя вместе с крылатыми ракетами.

Напоминаем, 18 января специалист по связи и радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал Фокусу о сбитии реактивного дрона, который нес такой же заряд взрывчатки, как Shahed-136. По его мнению, модифицированную партию обновленных устройств Иран действительно прислал в Россию.