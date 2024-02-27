Израиль передаст Украине системы предупреждения о дронах и ракетах — представитель в ООН

Ранее Израиль делился с Украиной разведывательными данными, предоставлял оружие против "Шахедов" и одобрил лицензию на продажу систем противодействия дронам собственного производства.

Израиль планирует передать Украине системы раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотников. Об этом заявил постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан во время заседания Генассамблеи 26 февраля.

"Израиль работает над поставкой Украине систем раннего предупреждения для защиты от российских ракетных ударов и атак беспилотников. Мы вынуждены развивать опыт в этой области, и мы готовы поделиться нашими возможностями с нашими украинскими друзьями, которые в этом нуждаются", — сказал Эрдан в выступлении.

Также представитель Израиля напомнил о гуманитарной помощи, которую его страна оказывает с самого начала полномасштабного российского вторжения. При этом он назвал украинцев "союзниками".

"Израиль прислал более 100 тонн гуманитарного оборудования нашим украинским союзникам в течение одной недели после российского вторжения. Мы также создали полевые госпитали в пределах границы Украины, где прошли лечение более 7 тысяч раненых, сотни украинских пациентов также прошли лечение в больницах и реабилитационных центрах по всему Израилю", — отметил Эрдан.

Напомним, еще в октябре 2022 года появилась информация, что Израиль предоставил Украине системы для перехвата иранских дронов. Тогда украинские войска боли замечены в использовании израильских систем для борьбы с беспилотниками под названием Smart Shooter. Они способны эффективно бороться с "Шахедами".

Еще раньше Израиль предоставил Украине разведданные об иранских дронах-камикадзе. Министр обороны Израиля Бени Ганц тогда отклонил просьбу о предоставлении средств ПВО, но пообещал предоставить системы раннего обнаружения воздушных угроз.

В марте 2023 года Израиль разрешил продажу Украине систем противодействия дронам собственного производства. Были одобрены экспортные лицензии на вероятную продажу Украине этих систем.