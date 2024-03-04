РФ получила американские чипы и БПЛА: в WSJ объяснили, как Москва наладила торговлю

В течение первых десяти месяцев 2023 года Россия импортировала товаров двойного назначения со всего мира на 8,8 млрд долларов, что на 10% меньше досанкционного периода, рассказали журналисты.

Россия начала чаще получать беспилотные летательные аппараты и компьютерные чипы американского производства из Китая. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Издание отметило, что это происходит через торговые пути Центральной Азии, через которые РФ может получать товары двойного использования. Журналисты отметили, что товары часто происходят из Китая, где они могут производиться крупными американскими компаниями, которые утверждают, что якобы их товары импортируются в Россию без разрешения.

"Центральноазиатский торговый путь особенно важен, поскольку он обеспечивает высокую концентрацию товаров западного производства в Россию. Это ключевой путь для микроэлектроники, автомобильных запчастей, предметов роскоши — предметов, которые используются как на поле боя в Украине, так и для личного потребления", — сказала аналитик вашингтонской исследовательской фирмы C4ADS Натали Симпсон.

Через какие страны РФ получает товары двойного назначения

Зато США и союзники ведут список товаров двойного назначения, на которые распространяются санкции. В частности, компьютерные микросхемы, маршрутизаторы, шариковые подшипники, используемые в танках. С февраля 2022 года резко вырос китайский экспорт товаров двойного назначения в Казахстан и Кыргызстан. Многие товары затем были отправлены в РФ.

Кроме этого, РФ получит товары через ОАЭ, Турцию, Китай. Журналисты отметили, что в 2023 году Казахстан приобрел у Китая дроны на 5,9 млн долларов и экспортировал в Россию продукции на 2,7 млн долларов. В 2022 году Россия получила чипы из США и ЕС на миллионы долларов через Казахстан, Кыргызстан и Армению.

За первые десять месяцев 2023 года РФ импортировала товаров двойного назначения со всего мира на 8,8 миллиарда долларов, что лишь на 10% меньше досанкционного периода.

Сотрудничество РФ и Китая

В Китае заявили, что Россия является важным торговым партнером.

"Китай всегда благоразумно и ответственно относится к экспорту товаров военного назначения и придерживается соответствующих законов и правил, когда дело доходит до экспортного контроля товаров двойного назначения", — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Китая.

В 2023 году удвоилась до 200 млрд долларов двусторонняя торговля между двумя странами. Китай продает российским оборонным компаниям компьютерные микросхемы, детали для реактивных истребителей и технологии постановки помех.

Напомним, 20 февраля в СМИ сообщили, что санкции США против России влияют на торговые отношения между Москвой и Анкарой. В частности, американское давление на компании, которые сотрудничали с Россией, вызвало замедление и нарушение ряда платежей.

19 февраля глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что 13 санкционный пакет ЕС о РФ содержит ограничения российских возможностей в сфере БПЛА. По ее словам, важно в дальнейшем усиливать санкции.