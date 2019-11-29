"Нафтогаз" просит суд арестовать активы "Газпрома" в Латвии

В Латвии "Газпрому" принадлежит 34% акций компании Latvijas gāze. Капитализация LG измеряется сотнями миллионов евро

НАК "Нафтогаз" подал ходатайство в суд Латвии об аресте в этой стране, по решению Стокгольмского арбитража, активов "Газпрома".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом сообщает латвийское издание Baltijas Balss.

Ходатайство украинской компании рассмотрит суд Видземского предместья Риги. Заседание запланировано на конец апреля 2020 года.

"Газпром" заявил, что знает об иске еще с 5 ноября и будет "изучать возможности по защите своих интересов".

В Латвии "Газпрому" принадлежит 34% акций компании Latvijas gāze (LG). Капитализация LG измеряется сотнями миллионов евро.

В LG и ее дочерней компании Gasco в Латвии на конец прошло года работало 995 человек. Оборот LG в прошлом году составил без малого треть миллиарда евро. Прибыль группы – 25,2 млн. евро.

27 ноября суд округа Свеа в Стокгольме окончательно отклонил претензии "Газпрома" к решению арбитража. Сумма долга россиян, включительно с процентами, приблизилась к $3 млрд.

"Нафтогаз" требует от "Газпрома" выплатить долг и добивается ареста его активов за рубежом. В связи с этим, российская компания отказалась от размещения ценных бумаг в Европе.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава Минэнерго Алексей Оржель назвал неприемлемым предложение "Газпрома", в котором россияне также предлагали отказаться от взаимных претензий в международном арбитраже.

Также в "Нафтогазе" заявили о фейке СМИ РФ по рекомментации Украине со стороны ЕК по прямым закупкам газа, ведь такая рекоммендация давалась как раз "Газпрому".

Вице-президент ЕК Марош Шефчович недавно также говорил, что обсуждение контракта президентами Украины и РФ на "встрече четверки" позволит завершить газовые переговоры до конца этого года.