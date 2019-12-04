Кабмин проведет аудит финотчетности Нафтогаза

Аудитом займется компания Deloitte and Touche Ukraine

Кабмин проверит финансовую отчетность НАК "Нафтогаз". Аудитом займется компания Deloitte and Touche Ukraine.

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Об этом в Facebook сообщил нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.

Также, по словам депутата, премьер Алексей Гончарук заявил, что "политического решения по смене руководства НАК нет".

"Я задал вопрос Гончаруку по поводу того, будут ли менять руководство "Нафтогаза"? Премьер заявил, что политического решения относительно смены руководства "Нафтогаза" нет. Поэтому Коболев будет работать до конца своего контракта", – пишет Гончаренко.

2 декабря глава Минэнерго Алексей Оржель сообщил, что правительство планирует сменить руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго". По этому вопросу якобы было "политическое решение".

Глава Минэкономики Тимофей Милованов опроверг заявление Оржеля и заявил, что в его словах "есть определенная неправда", либо же его неправильно поняли.

Как ранее сообщал Фокус:

Министр энергетики Алексей Оржель сообщил, что, если "Нафтогаз" подпишет договор с "Газпромом" на прямые поставки газа, то Украина направит возможные скидки от РФ на "социально важные мероприятия".