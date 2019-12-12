В Польше готовы к проблемам с транзитом газа через Украину
Глава Польской нефтегазовой компании (PGNiG) Петр Возняк заявил, что Польша готова к возможным проблем с транзитом газа из Украины.
Об этом сообщает Польское радио.
У Польши есть несколько запасных вариантов в ситуации, если сырье перестанет поступать с Украины.
Среди них он назвал подготовленные и частично подписанные контракты с западными поставщиками, в основном с Германией, увеличение импорта сжиженного газа через терминал в Свиноуйсце, собственную добычу на Подкарпатье и Великопольше, а также большие запасы сырья в хранилищах под землей.
По словам Возняка, в польских хранилищах сейчас есть 3 миллиарда кубических метров газа, а по всему Европейскому союзу свыше 100 миллиардов кубических метров голубого топлива.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.
- За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.
- Принятые договоренности записаны в итоговом коммюнике.
- После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".
- Стороны на встрече обсудили и газовые вопросы. Так, история с долгом РФ по арбитражу "снята с обсуждения", заявил президент Украины.
- Следующая встреча "Нормандской четверки" состоится через четыре месяца, ориентировочно в апреле.