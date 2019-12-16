В Нафтогазе опровергают "предварительные договоренности" с РФ по транзиту газа

Экономика
Но переговоры как на уровне экспертов, так и на политическом уровне все же продолжаются

Никаких договоренностей с Россией по транзиту газа у Украины пока нет. 

Об этом заявили в пресс-службе "Нафтогаза".

Ранее некоторые российские СМИ сообщили о достижении "предварительных договоренностей по транзиту".

"Россияне начали активно обсуждать вопрос будущих газовых отношений с нами и новым оператором ГТС. Это прогресс, но до практических соглашений еще далеко", – говорят в НАК.

Переговоры между Украиной и РФ как на уровне экспертов, так и на политическом уровне, с участием представителей Еврокомиссии продолжаются.

"Украина настроена конструктивно и готова к поиску компромиссных решений, но любые обмены при этом должны быть равноценными", – добавили в "Нафтогазе".

Как ранее сообщал Фокус: