В Нафтогазе опровергают "предварительные договоренности" с РФ по транзиту газа

Никаких договоренностей с Россией по транзиту газа у Украины пока нет.

Об этом заявили в пресс-службе "Нафтогаза".

Ранее некоторые российские СМИ сообщили о достижении "предварительных договоренностей по транзиту".

"Россияне начали активно обсуждать вопрос будущих газовых отношений с нами и новым оператором ГТС. Это прогресс, но до практических соглашений еще далеко", – говорят в НАК.

Переговоры между Украиной и РФ как на уровне экспертов, так и на политическом уровне, с участием представителей Еврокомиссии продолжаются.

"Украина настроена конструктивно и готова к поиску компромиссных решений, но любые обмены при этом должны быть равноценными", – добавили в "Нафтогазе".

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер Алексей Гончарук заявил, что этой зимой в Украине не будет энергетического кризиса, независимо от результатов переговоров с российским Газпромом.

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год. Главное условие - отказ от всех претензий в судах.

"Нафтогаз" в своем ответе заявил, что расчитвает только на заключение долгосрочного контракта.

Президенты Украины и РФ во время встречи "четверки" в Париже могут лично обсудить газовую тематику.

"Нафтогаз" подал ходатайство в суд Латвии об аресте в этой стране, по решению Стокгольмского арбитража, активов "Газпрома".