Россия в полном объеме заплатила Украине за транзит газа
Оператор ГТС в полном объеме получил оплату за свои услуги от "Газпрома" несмотря на снижение объемов прокачки.
Об этом сообщил глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.
"Так как поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы пояснить, что несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн м3 в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объёме из расчёта 178 млн м3 в сутки", – заявил Макогон.
По его словам, деньги от "Газпрома" уже поступили на счета Оператора ГТС Украины, так как услуги оказываются по принципу предоплаты.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 декабря 2019 года представитель Еврокомиссии на трехсторонних газовых переговорах Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиального соглашения" по транзиту.
- Глава "Нафтогаза" считает, что согласие РФ подписать долгосрочный транзитный контракт во многом связано с введением американских санкций по газопроводу "Северный поток-2".
- Министр энергетики Украины Алексей Оржель также говорил, что украинская сторона "сделала почти невозможное" на переговорах с РФ и благодаря этому теперь есть договоренность по транзиту.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страны подписали контракт на транзит газа сроком на 5 лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.
- Канцлер Германии Ангела Меркель назвала контракт по транзиту российского газа важным для обеспечения безопасности европейских газовых поставок.