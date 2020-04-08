"Не оправдал доверия". Руководитель "Укрзализныци" будет уволен, – Криклий

Временный глава "Укрзализныци" (УЗ) Желько Марчек будет уволен в ближайшие дни. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе онлайн-встречи с "Европейской бизнес ассоциацией".

"К сожалению, он не оправдал доверия и в ближайшее время будет уволен. Это вопрос нескольких дней", – сказал мнистр, сообщило "НВ".

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По словам Криклия, новый руководитель УЗ появится не ранее мая. Исполняющим обязанности может стать нынешний директор УЗ по экономике и финансам Николай Иванинив.

Желько Марчек был назначен врио председателя правления УЗ 5 февраля. Контракт с предыдущим руководителем Евгением Кравцовым был досрочно расторгнут по решению наблюдательного совета компании.

На участие в конкурсе на должность председателя правления УЗ подали документы более 90 человек. Когда будет продолжен конкурсный отбор, пока неизвестно. Криклий пояснил приостановку конкурса карантином и невозможностью провести собеседования.

Как ранее сообщал Фокус: