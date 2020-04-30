Рада проголосовала за ускоренное рассмотрение "антиколомойского" законопроекта

Экономика
Окончательное принятие закона возможно на следующем заседании парламента

Верховная Рада поддержала применение специальной процедуры для того, чтобы ускорить рассмотрение "антиколомойского" законопроекта. За документ проголосовали 255 депутатов: 213 "слуг народа", а также "Довира" и "Голос".

Теперь закон можно рассмотреть без голосования за все 16 тысяч поправок.

Согласно новой процедуре, парламентские фракции и внефракционные депутаты должны подать свои поправки, на которых они настаивают. На это им дается два дня. После этого профильный комитет также за два дня должен свести все такие поправки в таблицу. Тогда законопроект будет готов к тому, чтобы депутаты рассмотрели его в сессионном зале.

Напомним, Верховная Рада 30 марта приняла в первом чтении банковский законопроект, известный также как "антиколомойский". Его суть состоит в том, что банки-банкроты не могут быть возвращены бывшим владельцам. Если банкротство будет признано судом необоснованным, то бывшие владельцы могут рассчитывать на получение компенсации от государства.

В первую очередь, этот законопроект направлен на защиту Приватбанка от притязаний его экс-совладельца Игоря Коломойского.

 От его принятия зависит начало новой программы Украины и МВФ.

Как ранее сообщал Фокус: