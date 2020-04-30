Рада проголосовала за ускоренное рассмотрение "антиколомойского" законопроекта

Верховная Рада поддержала применение специальной процедуры для того, чтобы ускорить рассмотрение "антиколомойского" законопроекта. За документ проголосовали 255 депутатов: 213 "слуг народа", а также "Довира" и "Голос".

Теперь закон можно рассмотреть без голосования за все 16 тысяч поправок.

Согласно новой процедуре, парламентские фракции и внефракционные депутаты должны подать свои поправки, на которых они настаивают. На это им дается два дня. После этого профильный комитет также за два дня должен свести все такие поправки в таблицу. Тогда законопроект будет готов к тому, чтобы депутаты рассмотрели его в сессионном зале.

Напомним, Верховная Рада 30 марта приняла в первом чтении банковский законопроект, известный также как "антиколомойский". Его суть состоит в том, что банки-банкроты не могут быть возвращены бывшим владельцам. Если банкротство будет признано судом необоснованным, то бывшие владельцы могут рассчитывать на получение компенсации от государства.

В первую очередь, этот законопроект направлен на защиту Приватбанка от притязаний его экс-совладельца Игоря Коломойского.

От его принятия зависит начало новой программы Украины и МВФ.

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