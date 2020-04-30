Рада проголосовала за ускоренное рассмотрение "антиколомойского" законопроекта
Верховная Рада поддержала применение специальной процедуры для того, чтобы ускорить рассмотрение "антиколомойского" законопроекта. За документ проголосовали 255 депутатов: 213 "слуг народа", а также "Довира" и "Голос".
Теперь закон можно рассмотреть без голосования за все 16 тысяч поправок.
Согласно новой процедуре, парламентские фракции и внефракционные депутаты должны подать свои поправки, на которых они настаивают. На это им дается два дня. После этого профильный комитет также за два дня должен свести все такие поправки в таблицу. Тогда законопроект будет готов к тому, чтобы депутаты рассмотрели его в сессионном зале.
Напомним, Верховная Рада 30 марта приняла в первом чтении банковский законопроект, известный также как "антиколомойский". Его суть состоит в том, что банки-банкроты не могут быть возвращены бывшим владельцам. Если банкротство будет признано судом необоснованным, то бывшие владельцы могут рассчитывать на получение компенсации от государства.
В первую очередь, этот законопроект направлен на защиту Приватбанка от притязаний его экс-совладельца Игоря Коломойского.
От его принятия зависит начало новой программы Украины и МВФ.
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.
- Во время внеочередного заседания 30-31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли и в первом чтении проголосовала за "антиколомойский законопроект".
- Ко второму чтению к законопроекту подали 16 тыс. правок, больше всего – Антон Поляков.
- 16 апреля Верховная Рада приняла закон о борьбе с "законодательным спамом", который вводит возможность рассмотрения законопроектов во втором чтении по ускоренной процедуре, если к ним подали большое количество правок. Глава фракции Слуги народа Давид Арахамия спрогнозировал, что с его помощью "антиколомойский законопроект" смогут принять за одно заседание.