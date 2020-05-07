Литва поделилась с Украиной опытом использования "зеленой энергетики"
В Литве аукционная модель поддержки "зеленой энергетики" полностью себя оправдала и позволила снизить цену на эелектроэнергию.
Об этом заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас во время беседы с руководителем Минэнерго Украины Ольгой Буславец.
Буславец проинформировала Вайчюнаса, что ведомство планирует запустить аукционы возобновляемой энергетики: уже в ближайшем будущем премьер Денис Шмыгаль закончит ее обсуждение с инвесторами.
Минэнерго Литвы, со своей стороны рассказало, что введение такой системы у них в стране полностью себя оправдало и даже позволило снизить цену на электроэнергию.
К слову, 2 мая Буславец заявила, что Украине нужно "остановить новое строительство "солнца" и "ветра" по "зеленому тарифу" и перейти на аукционную модель поддержки.
Украинский министр также добавила, что в Украине сейчас наблюдается профицит э/э и спрогнозировала, что такая ситуация сохранится в ближайшие годы. Соответственно, вопрос импорта электроэнергии пока не актуален.
В то же время, Украина сейчас идет в сторону синхронизации с объединенной энергосистемой Европы ENTSO-E и поэтому ей интересен опыт Литвы в этой сфере.
Кроме всего прочего, стороны обсудили вопрос диверсификации поставщиков газа, в т.ч. с использованием литовского LNG терминала.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 апреля Минэкоэнерго утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год, согласно которому "Энергоатом" будет производить вполовину меньше электроэнергии.
- Министр энергетики Ольга Буславец позже объяснила отключение некоторых энергоблоков АЭС по новому балансу их ремонтом и спадом сезонного потребления электроэнергии.
- Ее советник Александр Трохимец также добавил, что что 3 мая этого года потребление электроэнергии упало почти на 2 ГВт – с 12,946 ГВт до 11,157 ГВт (в сравнении с 3 мая прошлого года).
- Глава СБУ Иван Баканов в письме к спикеру Рады Дмитрию Разумкову отмечал, большое количество источников возобновляемой электроэнергии в Украине, которые работают по "зеленому" тарифу, несут угрозу для энергетической безопасности страны.
- Глава энергетического комитета Рады Андрей Герус заявил, что мощность всех АЭС упала вдвое с начала года. "Еще несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас", – сказал он.
- 97 народных депутатов обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не отключать атомные энергоблоки, ведь это, по их мнению, приведет к снижению уровня их безопасности.