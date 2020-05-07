ГБР открыло дело из-за снижения производства электроэнергии "Энергоатомом"

ГБР открыло уголовное дело по факту возможных неправомерных действий Минэнерго, которые привели к снижению производственных мощностей "Энергоатома".

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

В ведомстве констатируют, что после утверждения обновленного прогнозного баланса украинской энергосистемы на 2020 год одно из госпредприятий в атомном секторе должны вывести в резерв, а мощность некоторых энергоблоков АЭС – снизить.

"Вместе с тем, увеличен объем закупки электроэнергии у частных компаний", – говорится также в сообщении ГБР.

Из-за таких действий Минэнерго уже сейчас производство в атомной сфере снижается на 8,6% – это может привести к остановке энергоблоков АЭС и, как следствие, – убыткам госбюджета.

Кроме того, госпредприятие стратегического значения для экономики и безопасности Украины может обанкротиться, добавили в Госбюро расследований.

Ранее к премьеру Денису Шмыглю уже обращались 97 нардепов. Они просили не отключать атомные энергоблоки, ведь это, по их мнению, приведет к снижению уровня безопасности, сократит финансовые показатели "Энергоатома", а также увеличит выбросы углекислого газа.

Также они просили Шмыгаля предоставить расчеты и технико-экономическое обоснование пересмотра энергетического баланса Украины на текущий год.

Отдельно в они отмечают, что сокращение производства на атомных энергоблоках в пользу более дорогих производителей "зеленой" и тепловой генерации спровоцировало рост цены на электроэнергию на 13% на "сутки вперед".

2 мая руководитель Минэнерго Ольга Буславец заявила, что Украине нужно "остановить новое строительство "солнца" и "ветра" по "зеленому тарифу" и перейти на аукционную модель поддержки.

Позже она добавила, что в планах Минэнерго – запустить аукционы возобновляемой энергетики и что уже в ближайшем будущем премьер Шмыгаль закончит обсуждение этого вопроса с инвесторами.

Общалась Буславец по теме "зеленой энергетики" и с главой Минэнерго Литвы Жигимантасом Вайчюнасом. По его словам, введение аналогичной системы у них в стране полностью себя оправдало и даже позволило снизить цену на электроэнергию.

Как ранее сообщал Фокус:

28 апреля Минэкоэнерго утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год, согласно которому "Энергоатом" будет производить вполовину меньше электроэнергии.

Министр энергетики Ольга Буславец позже объяснила отключение некоторых энергоблоков АЭС по новому балансу их ремонтом и спадом сезонного потребления электроэнергии.

Ее советник Александр Трохимец также добавил, что что 3 мая этого года потребление электроэнергии упало почти на 2 ГВт – с 12,946 ГВт до 11,157 ГВт (в сравнении с 3 мая прошлого года).

Глава СБУ Иван Баканов в письме к спикеру Рады Дмитрию Разумкову отмечал, большое количество источников возобновляемой электроэнергии в Украине, которые работают по "зеленому" тарифу, несут угрозу для энергетической безопасности страны.