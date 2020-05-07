ГБР открыло дело из-за снижения производства электроэнергии "Энергоатомом"
ГБР открыло уголовное дело по факту возможных неправомерных действий Минэнерго, которые привели к снижению производственных мощностей "Энергоатома".
Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.
В ведомстве констатируют, что после утверждения обновленного прогнозного баланса украинской энергосистемы на 2020 год одно из госпредприятий в атомном секторе должны вывести в резерв, а мощность некоторых энергоблоков АЭС – снизить.
"Вместе с тем, увеличен объем закупки электроэнергии у частных компаний", – говорится также в сообщении ГБР.
Из-за таких действий Минэнерго уже сейчас производство в атомной сфере снижается на 8,6% – это может привести к остановке энергоблоков АЭС и, как следствие, – убыткам госбюджета.
Кроме того, госпредприятие стратегического значения для экономики и безопасности Украины может обанкротиться, добавили в Госбюро расследований.
Ранее к премьеру Денису Шмыглю уже обращались 97 нардепов. Они просили не отключать атомные энергоблоки, ведь это, по их мнению, приведет к снижению уровня безопасности, сократит финансовые показатели "Энергоатома", а также увеличит выбросы углекислого газа.
Также они просили Шмыгаля предоставить расчеты и технико-экономическое обоснование пересмотра энергетического баланса Украины на текущий год.
Отдельно в они отмечают, что сокращение производства на атомных энергоблоках в пользу более дорогих производителей "зеленой" и тепловой генерации спровоцировало рост цены на электроэнергию на 13% на "сутки вперед".
2 мая руководитель Минэнерго Ольга Буславец заявила, что Украине нужно "остановить новое строительство "солнца" и "ветра" по "зеленому тарифу" и перейти на аукционную модель поддержки.
Позже она добавила, что в планах Минэнерго – запустить аукционы возобновляемой энергетики и что уже в ближайшем будущем премьер Шмыгаль закончит обсуждение этого вопроса с инвесторами.
Общалась Буславец по теме "зеленой энергетики" и с главой Минэнерго Литвы Жигимантасом Вайчюнасом. По его словам, введение аналогичной системы у них в стране полностью себя оправдало и даже позволило снизить цену на электроэнергию.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 апреля Минэкоэнерго утвердило новый прогнозный энергетический баланс на 2020 год, согласно которому "Энергоатом" будет производить вполовину меньше электроэнергии.
- Министр энергетики Ольга Буславец позже объяснила отключение некоторых энергоблоков АЭС по новому балансу их ремонтом и спадом сезонного потребления электроэнергии.
- Ее советник Александр Трохимец также добавил, что что 3 мая этого года потребление электроэнергии упало почти на 2 ГВт – с 12,946 ГВт до 11,157 ГВт (в сравнении с 3 мая прошлого года).
- Глава СБУ Иван Баканов в письме к спикеру Рады Дмитрию Разумкову отмечал, большое количество источников возобновляемой электроэнергии в Украине, которые работают по "зеленому" тарифу, несут угрозу для энергетической безопасности страны.
- Глава энергетического комитета Рады Андрей Герус заявил, что мощность всех АЭС упала вдвое с начала года. "Еще несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас", – сказал он.