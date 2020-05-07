С начала карантина безработным выплатили 2,3 млрд грн помощи
С начала карантина украинцы получили пособия по безработице в размере около 2,3 млрд грн – это на 40% больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает и.о. Государственного центра занятости Юлия Жовтяк, передает пресс-служба учреждения.
"С начала карантина у нас зарегистрировано новых 166 тысяч безработных, оказана помощь по безработице в размере почти 2,3 млрд грн., что примерно на 40% больше, чем в прошлом году", – говорит Жовтяк.
Кроме того, зарегистрировано 3000 заявок на компенсацию по частичной безработице в секторе малого и среднего бизнеса.
"На сегодня программа оказания помощи по частичной безработице работодателям из числа малого и среднего предпринимательства уже работает. Уже приняты решения, которые позволят оказать такую помощь почти 2,5 тыс. человек. В ближайшие дни начнется финансирование программы", – сообщила Жовтяк.
Напомним, число безработных в стране за время карантина (с 12 марта) увеличилось на 166 тыс. человек и на 5 мая составляет 463 422 человек, что на 50,3% больше по сравнению с прошлогодним показателем на этот период.
Как ранее сообщал Фокус:
- По данным ТПП, за месяц карантина количество безработных в Украине выросло на 1-1,3 млн и составляет 2,5-2,8 млн человек.
- Средний размер помощи по безработице в марте составил 4 тысячи грн, что на 774 грн больше, чем в соответствующем месяце прошлого года.