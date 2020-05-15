Все деньги, полученные от МВФ, пойдут на покрытие дефицита госбюджета, – Смолий

Украина может получить первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ через несколько недель: в конце мая-начале июня.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий, пишет ВВС Украина.

Он не уточнил размер транша, но отметил, что до конца года Украина может получить от Фонда до 3,5 млрд долларов. Общий размер полуторагодовой программы сотрудничества – 5 млрд долларов.

Смолий рассказал, что все деньги пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета. Хотя в прошлые годы деньги, полученные от МВФ, Украина в основном направляла на пополнение золотовалютных резервов НБУ.

"По предварительной договоренности, все суммы, которые мы обсуждали с МВФ и другими донорами, будут направлены в государственный бюджет на покрытие дефицита", – сказал Смолий.

7 мая стало известно, что Украина и МВФ отложили подготовку к ранее предварительно согласованной трехлетней программе расширенного финансирования EFF и готовят 18-месячную программу Stand-by.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.

Во время внеочередного заседания 30-31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли и в первом чтении проголосовала за "антиколомойский законопроект".

13 мая в Верховной Раде во втором чтении приняли "антиколомойский" закон , который запрещает возврат банков их прежним владельцам. Решение поддержали 270 народных депутатов.

14 мая народный депутат Антон Поляков, который был исключен из фракции "Слуга народа", подал иск в Окружной админсуд Киева против главы ВР Дмитрия Разумкова и главы финансового комитета ВР Даниила Гетманцева за "антиколомойский" закон.