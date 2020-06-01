Официальных безработных за неделю стало на 16,6 тыс. больше, – Госслужба занятости

Количество безработных за минувшую неделю выросло на 16,6 тыс. – до 511 267 чел., что почти на 69% больше по сравнению с 1 июня 2019 года. 424,9 тыс. украинцев получают помощь по безработице. Об этом сообщила Государственная служба занятости агентству "Интерфакс-Украина".

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Всего с начала карантина (с 12 марта) зарегистрировано 249 028 безработных, что почти на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

191 253 безработных начали получать пособия – это на 98% больше в годовом измерении.

Напомним, уровень безработицы в Украине достигнет пика во втором квартале 2020 года, увеличившись до 11,5%, после чего во втором полугодии этот показатель будет уменьшаться и в целом по итогам года будет выше прошлогоднего. Об этом сказал глава Национального банка Яков Смолий.

Как ранее сообщал Фокус: