Официальных безработных за неделю стало на 16,6 тыс. больше, – Госслужба занятости
Количество безработных за минувшую неделю выросло на 16,6 тыс. – до 511 267 чел., что почти на 69% больше по сравнению с 1 июня 2019 года. 424,9 тыс. украинцев получают помощь по безработице. Об этом сообщила Государственная служба занятости агентству "Интерфакс-Украина".
Всего с начала карантина (с 12 марта) зарегистрировано 249 028 безработных, что почти на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
191 253 безработных начали получать пособия – это на 98% больше в годовом измерении.
Напомним, уровень безработицы в Украине достигнет пика во втором квартале 2020 года, увеличившись до 11,5%, после чего во втором полугодии этот показатель будет уменьшаться и в целом по итогам года будет выше прошлогоднего. Об этом сказал глава Национального банка Яков Смолий.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине количество официально зарегистрированных безработных увеличилось до 506 тысяч человек по состоянию на 26 мая. За неделю было зарегистрировано 19,6 тысяч безработных.
- По данным Торгово-промышленной палаты Украины, за месяц карантина количество безработных в Украине в апреле выросло на 1-1,3 млн и составляет 2,5-2,8 млн человек.
- Средний размер помощи по безработице в марте составил 4 тысячи грн, что на 774 грн больше, чем в соответствующем месяце прошлого года.
- С начала карантина украинцы получили пособия по безработице в размере около 2,3 млрд грн – это на 40% больше, чем в прошлом году.