МВФ ждет от Кабмина введения гарантированного минимального дохода, – СМИ

Кабмин планирует объединить некоторые уже существующие соцвыплаты в программу Гарантированного минимального дохода. Об этом пишет ЭП.

Такая программа – одна из реформ, которую требует МВФ в обмен на второй и третий транши по существующей кредитной программе.

В новую схему будут объединены отдельные существующие социальные выплаты, в том числе помощь по безработице.

При этом в сравнении с нынешними минимальными выплатами пенсионерам и безработным размер гарантированных выплат обещают увеличить.

Также по условиям договора с МВФ правительство должно будет подготовиться ко второму этапу пенсионной реформы.

Вчера, 2 июня, ЭП также писала, что 5 июня МВФ может одобрить новую кредитную программу для Украины на $5 млрд, но взамен требует выполнения в будущем девяти реформ.

Среди планов на текущий и следующий годы:

июнь – утверждение планов работы с проблемными активами госбанков НБУ и Совета по финансовой стабильности;

сентябрь – изменения относительно процедуры конкурсов отбора членов ВСП в закон о Высшем совете правосудия;

сентябрь – ужесточение процедуры ликвидации и урегулирования задолженностей связанных лиц для Фонда гарантирования вкладов;

сентябрь – разработка новых оргструктур ГТС (Гостаможслужба) и ГНС (Госналоговая служба);

до сентября – заключение новых договоров на коммунальные услуги и принятие упрощенной процедуры переключения поставщиков газа;

до сентября – изменения в уставе "Нафтогаза", которые гармонизируют компанию в соответствии с принципами Организации экономсотрудничества и развития;

март – аудит по использованию средств фонда по борьбе с коронавирусом;

январь 2021-го – запуск ГТС и ГНС как единых юрлиц;

изменения в законе о банках по требованиям к структуре капитала и самому капиталу.

Отметим, что в конце мая правительство Испании приняло систему гарантированного минимального дохода, которая должна помочь наиболее уязвимым семьям. Получателями этой помощи могут стать 850 тыс. семей. Минимальная сумма выплат варьируется от 461,5 евро на взрослого, который живет один и у которого нет доходов, до 1015 евро для семей из пяти человек (двое родителей с тремя детьми). Размер выплаты будет зависеть от реального дохода конкретной семьи.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.

31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли

13 мая Верховная Рада во втором чтении приняла "антиколомойский" закон, который запрещает возврат банков их прежним владельцам. Решение поддержали 270 народных депутатов.