МВФ рассмотрит программу сотрудничества с Украиной 9 июня
Совет директоров Международного валютного фонда во вторник, 9 июня, намерен рассмотреть заявку Украины на предоставление финансирования в рамках программы stand-by.
Предварительная повестка дня заседания совета опубликована на сайте МВФ.
Также совет директоров даст оценку по предыдущей программе сотрудничества с Украиной (EFF), открытой в 2015 году.
Кстати, сегодня на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что заседание МВФ по утверждению новой программы stand-by ожидается до 10 июня.
МВФ 22 мая этого года сообщил о достижении с украинскими властями соглашения на уровне персонала (staff level agreement) о новой 18-месячной программе stand-by (SBA) объемом SDR3,6 млрд (что эквивалентно 5 млрд долларов), чтобы помочь Украине справиться с пандемией коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.
- 31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли
- Ко второму чтению к законопроекту подали 16 тыс. поправок Перед итоговым голосованием, по словам замглавы фракции "СН" Евгении Кравчук, количество правок сократилось до 240.
- 13 мая Верховная Рада во втором чтении приняла "антиколомойский" закон, который запрещает возврат банков их прежним владельцам. Решение поддержали 270 народных депутатов.
- Кабмин планирует объединить некоторые уже существующие соцвыплаты в программу Гарантированного минимального дохода. Такая программа – одна из реформ, которую требует МВФ в обмен на второй и третий транши по существующей кредитной программе.