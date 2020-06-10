Украина получила 500 млн евро от ЕС в качестве макрофинансовой помощи

Европейская комиссия перечислила Украине 500 млн евро. Это второй транш в рамках четвертой программы макрофинансовой (кредитной) помощи. Об этом сообщил Минфин.

Деньги поступили в виде займа под 0,125% годовых со сроком погашения до 10 июня 2035 года. Их направят на финансирование расходов госбюджета.

Сообщается, что получение льготного кредита стало возможным после того, как Украина выполнила 12 условий по реформам в сферах:

противодействия и борьбы с коррупцией;

социальной политики;

предотвращения отмывания денег;

энергетики;

таможенной политики;

реформирования налоговой и таможенной служб;

корпоративного управления в государственных банках;

противодействия размыванию налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения;

снижения уровня безнадежных кредитов в банковской системе.

Эти условия были выполнены давно, но Еврокомиссия не перечисляла средства, ожидая решения МВФ по открытию новой программы сотрудничества с Украиной. 9 июня МВФ одобрил программу stand-by для Украины.

Напомним, первый транш в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС стоимостью 500 млн евро Украина получила в декабре 2018 года.

Общая сумма льготной кредитной помощи ЕС, полученная Украиной в 2014–2020 годха в рамках четырех программ достигла 3,81 млрд евро.

Все эти средства, согласно условиям соответствующих меморандумов с Европейским союзом, использовались для уменьшения внешнего финансового давления на Украину, улучшения ее платежного баланса и обеспечения бюджетных нужд.

Сейчас правительство Украины и Еврокомиссия проводят консультации об условиях новой "исключительной" программы макрофинансовой помощи для преодоления последствий распространения COVID-19. Продолжительность программы объемом 1,2 млрд евро составит 12 месяцев. Она предусматривает выплату двух траншей, первый из которых будет перечислен сразу, а второй – после выполнения ряда обязательных условий.

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