Печерский суд повторно разрешил арестовать Константина Жеваго

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-народному депутату, совладельцу горнорудной компании Ferrexpo и группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

"Это решение является необходимым шагом для его ареста и экстрадиции при установлении места нахождения", – сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР).

Ранее пресс-служба бизнесмена сообщила, что Киевский апелляционный суд 25 мая отменил решение о задержании и содержании под стражей Жеваго, принятое Печерским судом в начале декабря 2019 года. По мнению апелляционной инстанции, постановление судьи было принято с существенными нарушениями Уголовного процессуального кодекса.

Напомним, в начале декабря 2019 года следственный судья удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об избрании меры пресечения для Жеваго, который подозревается в организации растраты имущества банка "Финансы и кредит". "В связи с систематической неявкой в орган предварительного расследования он объявлен в международный розыск, и следственным судьей дано разрешение на его задержание", – указывала тогда Генпрокуратура.

В конце сентября ГБР заочно уведомило о подозрении Жеваго в причастности к расхищению средств банка "Финансы и кредит" на сумму 2,5 млрд грн.

НБУ 17 декабря 2015 года принял постановление об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Финансы и кредит", бенефициаром которого выступал Жеваго. Нацбанк намерен забрать у Жеваго залог рефинансирования "Финансы и кредит", которым стало его финансовое поручительство в размере 1,54 млрд грн.

Как ранее сообщал Фокус: