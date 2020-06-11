МВФ опубликовал меморандум о сотрудничестве с Украиной

Международный валютный фонд обнародовал меморандум об условиях сотрудничества с Украиной по новой программе stand by.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Сообщается, что программа Stand-by сосредоточена на ключевой задаче – поддержка макроэкономической и финансовой стабильности и охватывать, среди прочего такие сферы как: Фискальная политика; Монетарная политика; Политика финансового сектора; Энергетическая политика и Антикоррупционная политика.

В Меморандуме расписаны конкретные шаги, необходимые для успешного прохождения пересмотров и получения следующих траншей по программе Stand-by.

После выделения первого транша в 2,1 миллиарда долларов запланированы четыре просмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также по итогам июня 2021-го. Завершаться просмотры будут соответственно 1 сентября и 1 декабря 2020, а также 15 мая и 15 октября 2021.

22 мая МВФ сообщил о достижении с украинскими властями соглашения на уровне персонала (staff level agreement) о новой 18-месячной программе stand-by (SBA) объемом SDR3,6 млрд (что эквивалентно $5 млрд).

Вчера вечером стало известно, что исполнительный совет МВФ утвердил новую программу кредитования для Украины на $5 млрд.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.

31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли

13 мая Верховная Рада во втором чтении приняла "антиколомойский" закон, который запрещает возврат банков их прежним владельцам. Решение поддержали 270 народных депутатов.