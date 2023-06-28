Лучше быть квартирантом 17 лет подряд: в НБУ объяснили, почему невыгодно покупать жилье

В НБУ рассказали, что в первом квартале этого года в Украине ввели в эксплуатацию почти 25 000 новых квартир, но преимущественно это строительство, которое началось еще до полномасштабного вторжения.

Из-за полномасштабной войны с Россией на рынке жилой недвижимости в Украине продолжается глубокий кризис. Сейчас украинцам арендовать жилье стало выгоднее. Об этом говорится в отчете Национального банка Украины (НБУ) о финансовой стабильности, который обнародовали 28 июня.

Что происходит на рынке недвижимости

Регулятор отмечает, что рыночной ипотеки в Украине сейчас почти нет (за год полномасштабной войны было выдано менее 250 кредитов), а государственные программы не могут похвастаться стабильной работой.

В НБУ считают, что в таких условиях спрос на жилье еще долго будет подавлен по следующим причинам:

война;

снижение доходов населения;

значительная эмиграция.

"Поскольку жилищный фонд уменьшается из-за разрушений, а новые проекты начинаются все реже, все более вероятным становится дефицит предложения на рынке жилья в долгосрочной перспективе", – сказано в прогнозе Нацбанка.

Сколько жилья было построено с начала 2023 года

По данным регулятора, в первом квартале этого года в Украине ввели в эксплуатацию почти 25 000 новых квартир, но преимущественно это строительство, которое началось еще до полномасштабного вторжения. Количество новых строек сокращается.

При этом выставляемые продавцами цены на жилую недвижимость не соответствуют рыночным реалиям. Цены на жилье в объявлениях, по которым квартиры были проданы, были на четверть ниже, чем средние по всем объявлениям.

"О том, что цены на рынке недвижимости далеки от своего природного, подкрепленного рыночными факторами уровня, свидетельствует и соотношение цены и аренды. Оно и дальше почти в два раза превышает историческое среднее. Условия аренды привлекательнее приобретения, что и в дальнейшем будет сдерживать покупательскую активность на рынке жилья", – говорится в сообщении.

В отчете говорится, что при нынешних ценах на жилье выгоднее арендовать квартиру более 17 лет подряд, чем ее купить.

Как выживает во время войны рынок недвижимости

Весной 2023 года Фокус пообщался с обозревателем рынка недвижимости Викторией Берещак и она рассказала, что из более чем 90% проектов, анонсировавших возобновление работ на стройплощадках после начала полномасштабного вторжения, только половина действительно занимается строительными работами, а не создает видимость.

При этом, по ее словам, приемлемыми темпами строительства, показатели которые составляют около 7-10% готовности объекта ежемесячно, могли похвастаться всего 25% застройщиков.

А соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов оценил долю активных стройплощадок от общего количества возводимых объектов:

областные центры на Западе Украины (Львов и др.): 35%;

Киев: 30%;

Одесса: 12%;

Днепр: 10%;

Харьков: 7%;

другие областные центры (Винница, Житомир, Полтава, Черкассы): 6%.

Ранее Фокус писал, где в Украине во время войны построили больше всего жилья. Также напомним, кто из украинцев в 2023 году должен уплатить налог на недвижимость.