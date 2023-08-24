"Как будто вор в законе": против экс-главы НБУ Кирилла Шевченко расследуют новое дело

Против бывшего главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко была изменена квалификация дела и дополнительно инкриминировано новое подозрение.

Экс-главу Национального банка Кирилла Шевченко подозревают в создании преступной организации, которая совершала тяжкие и особо тяжкие преступления. Обвинения выдвинуты в рамках дела об ущербе "Укргазбанка" на 206 миллионов гривен, сообщил Шевченко 24 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам бывшего руководителя Нацбанка, дело расследует Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"Мне стало известно, что в деле против экс-главы НБУ "антикоррупционный" орган пошел ва-банк и изменил квалификацию, дополнительно инкриминировав мне статью 255 УК Украины", — сказано в его сообщении.

Кирилл Шевченко считает, что таким образом правоохранители пытаются усилить давление на участников дела, чтобы те дали показания против него в условиях, когда сроки досудебного расследования заканчиваются.

Он также отметил, что применение статьи 255 УК Украины в отношении главы государственного банка, которая является "классической" для "воров в законе", ставит под сомнение принятие коллегиальных решений правлением или комитетом по управлению активами банка с 2014 по 2019 год.

"На моем деле, кажется, проверяют механизм, когда коллегиальный орган любого украинского банка может быть признан преступной группировкой со всеми возможными последствиями", — написал Шевченко.

Напомним, Кирилл Шевченко возглавлял Национальный Банк Украины до 6 октября 2022 года, и был уволен с занимаемой должности после того, как Верховная Рада поддержала его отставку. Новым главой НБУ стал бывший руководитель "Ощадбанка" Андрей Пышный.

В день его отставки Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили ему о подозрении за вывод 206 млн гривен из "Укргазбанка". Речь идет о событиях 2014-2019 годов, когда он занимал должность главы правления финучреждения, отмечало следствие.

В ноябре следователи объявили Шевченко в международный розыск. Адвокат экс-главы НБУ утверждал, что его клиент находится в Вене.