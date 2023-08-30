Самые популярные вакансии в Украине: кем могут работать украинцы во время войны

По информации Национального банка Украины, во время войны вырос спрос на одни специальности и снизился на другие.

Несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию найти работу в Украине реально. Так, сейчас на рынке труда есть спрос на рабочие профессии, логистику и продажи. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ.

В документе сказано, что уровень безработицы в Украине постепенно снижается, однако процесс происходит медленно. Причина: квалификационные диспропорции.

"Во время войны вырос спрос на одни специальности и снизился на другие. Очень часто искатели работы предлагают одни навыки, а работодатели нуждаются в других. В результате бизнес испытывает немалые трудности с закрытием вакантных позиций", — отмечают в Нацбанке.

Также активнее ищут специалистов в области здравоохранения и образования.

Сейчас на рынке труда есть спрос на рабочие профессии, логистику и продажи Фото: НБУ

Проблемы с персоналом усугубляются из-за вынужденной миграции украинцев на фоне войны. Однако постепенное оживление экономики все же способствует постепенному восстановлению рынка труда.

Кому в Украине сложно трудоустроиться

В Государственном центре занятости 23 августа поделились информацией, что сложнее всего трудоустроится представителям следующих профессий:

почтальон: в августе было 218 вакансий, а безработных — 3 988;

уборщик служебных помещений: 658 вакансий при 2826 безработных;

укладчик-упаковщик: 277 вакансий при 1 105 безработных;

специалист государственной службы: 301 вакансия при 1073 безработных;

помощник воспитателя: 136 вакансий при 643 безработных;

экономист: заявлено 146 вакансий при 555 безработных;

делопроизводитель: 45 вакансий при 420 безработных;

юрист: заявлена 91 вакансия при 206 безработных.

Напомним, что Фокус уже писал о том, что в Польше хотят остаться 38% украинцев, которые выехали из страны из-за полномасштабной войны с Россией. Также напомним, что с 1 января текущего года официально зарегистрированные безработные украинцы получают меньший размер максимальной помощи по безработице: 6 700 грн вместо 9 750 грн, как было годом ранее.

К слову, 29 августа стало известно, что украинским беженцам в Германии увеличат размер выплат по безработице. Ожидается, что с 2024 года выплаты будут следующими: