Доходы украинцев осенью 2023 года: почему получают меньше, чем необходимо для нормальной жизни

Средняя зарплата в Украине понемногу растет, хотя это все та же "средняя температура по больнице": хорошо платят не везде да и не всем. К тому же, говорят эксперты, наметилась интересная тенденция: работа в штате и "белые" доходы перестали быть безусловными преимуществами. Как платят украинцам сейчас и готовы ли компании платить специалистам больше?

В 2023 году зарплаты в Украине понемногу движутся вверх, но и расходы украинцев из-за инфляции и других факторов увеличиваются. Сейчас для нормальной жизни украинцам в среднем нужно 12 750 грн в месяц на одного человека. Об этом говорится в Социологическом мониторинге "Украинское общество", проведенным Киевским международным институтом социологии по заказу Института социологии НАН Украины.

Отвечая на вопрос, насколько нынешние доходы близки к указанной ими сумме, 43,5% респондентов отметили, что они значительно ниже, 25,8% — несколько ниже. Каждый четвертый-пятый (21,9%) указал, что зарабатывает примерно столько, сколько нужно, а 8,9% — среди счастливчиков, доходы которых выше указанных сумм.

Фокус узнал, что сейчас происходит на рынке труда, кому предлагают самые высокие зарплаты, почему для айтишников наступили сложные времена и что ожидает украинский рынок труда.

Деньги украинцев: зарплаты растут, однако доходы не очень

По данным кадрового портала work.ua, в последний месяц лета средняя зарплата в Украине выросла до 17,5 тыс. грн. А согласно данным портала robota.ua, средняя зарплата по вакансиям за последние три месяца составила 15,3 тыс. грн, по резюме — 15 тыс. грн. Казалось бы, суммы значительно выше тех, что назвали респонденты исследования КМИС, рассуждая о "нормальной жизни", но не все так просто.

Как украинцы оценивают потребности семьи в деньгах

Большинство украинцев оценили достаточный уровень дохода на человека размером 12 750 гривен в месяц Фото: Институт социологии НАН Украины

Во-первых, это именно зарплата, а не доход на одного человека. Но в большинстве семей еще есть дети, пенсионеры, безработные, поэтому, если разделить зарплаты работающих на всех, то доход будет значительно меньше.

Во-вторых, средняя зарплата — как средняя температура в больнице: где-то густо, а где-то и пусто. По данным work.ua, больше всего в августе зарплата выросла в Киевской, Львовской и Одесской областях. Если говорить о категориях, то это, прежде всего, "Топ-менеджмент, руководство высшего звена", "Недвижимость", "Транспорт, автобизнес", "СМИ, издательство, полиграфия", "Юриспруденция".

Зарабатывают ли украинцы достаточно денег для обеспечения себя и семьи

Реальные доходы, как и раньше, в основном находятся значительно или несколько ниже желаемого уровня Фото: Институт социологии НАН Украины

Стабильно среди самых оплачиваемых должностей находятся айтишники (зарплата в зависимости от направления составляет от 27,2 до 80 тыс. грн), водители-международники (42,5 тыс. грн), риэлторы (35 тыс. грн), а также автоэлектрики, автомеханики, бурильщики, главные инженеры (30 тыс. грн). Зато среди наименее оплачиваемых должностей с зарплатой от 6,7 тыс. грн до 11 тыс. грн оказались консьерж, санитар, уборщик, посудомойщик, ассистент ветеринарного врача, работник линии раздачи.

Лидеры и аутсайдеры: как происходит восстановление рынка труда

В этом году украинский рынок труда начал новый этап восстановления, не дождавшись осени. Уже в августе были установлены рекорды по количеству вакансий и размеру зарплат. Приведем немного статистики. По данным work.ua, в августе работодатели опубликовали более 100 тыс. вакансий.

Пятерка областей по количеству предложенной работы остается неизменной:

Киевская (33 283 вакансий). Днепропетровская (9 831). Львовская (9 705). Одесская (6 927). Харьковская (3 732).

К тому же, Киевская область оказалась среди лидеров прироста (+11% к июлю) вместе с Хмельницкой (+12%), Ровенской (+16%), Житомирской (+27%) и Черниговской (+29%).

Работой украинцев сейчас, прежде всего, обеспечивают следующие секторы:

"Сфера обслуживания" (19 449 вакансий). "Рабочие специальности, производство" (18 853). "Продажа, закупка" (13 449). "Розничная торговля" (12 497). "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (10 861). "Логистика, склад, ВЭД" (10 179).

Немало предложений в августе было связано с началом нового учебного года: работодатели искали учителей математики и иностранных языков, учителей начальных классов, коррекционных педагогов и воспитателей. В абсолютных цифрах самыми востребованными специалистами оказались продавцы-консультанты (8 591), менеджеры по продажам (6 608), водители (3 504), повара (3 447) и бухгалтеры (3 334).

Водители-международники — в перечне самых оплачиваемых специалистов Фото: Информатор

Широкий выбор вакансий позволяет соискателям выбирать и устанавливать свои условия на рынке труда. В свою очередь рекрутерам приходится прилагать усилия, чтобы привлечь лучших кандидатов. Поэтому работодатели реагируют на это увеличением предложений для соискателей без опыта, ветеранов, людей с инвалидностью, студентов, пенсионеров. Кроме того, компании пытаются предоставить еще кое-что рабочим, кроме, собственно, стабильного дохода. По данным robota.ua, кроме зарплаты, компании предлагают сотрудникам бонусы и премии (23%), бесплатное обучение (16%), регулярный пересмотр зарплат (11%), корпоративные мероприятия (11%), скидки сотрудникам (11%) и офисы с генератором (6%).

Работодатели реагируют на дефицит кадров увеличением предложений для соискателей без опыта, ветеранов, людей с инвалидностью, студентов, пенсионеров

Интересный момент: общая тенденция "борьбы за работников" не коснулась айтишников. На должность программиста Java и Javascript, Python-программиста, тестировщика, UI/UX-дизайнера и Front-end-разработчика конкуренция претендентов в десятки раз превышает средние показатели рынка.

Спрос на IT-специалистов существенно упал, а вот количество резюме от таких специалистов стабильно растет Фото: Unsplash

Это довольно странно, особенно если вспомнить, что ІТ-сфера была единственной отраслью, которая выросла в течение 2022-го. Однако эксперты объясняют: в 2022-м айтишники дорабатывали по контрактам, заключенным до полномасштабной войны. Но сегодня иностранные клиенты не спешат заключать новые контракты по целому ряду причин: глобальная рецессия (в прошлом году многие международные компании сократили десятки тысяч сотрудников, поэтому общая тенденция указывает на уменьшение рынка труда), риск блэкаутов, сложности с бронированием сотрудников, отсутствие реального механизма даже краткосрочных командировок за границу.

Эти факторы препятствуют сфере IT работать на довоенном уровне. Что означает довольно большое количество "свободных" айтишников, ищущих стабильный заработок внутри Украины.

Тенденции нового рынка труда Украины: хотят быть ФОПами и работать дома

Директор консалтинговой компании "Михайлов и партнеры" Виталий Михайлов говорит, что 100 тысяч вакансий на ведущих кадровых порталах — это очень большие цифры. Для сравнения: в разгар коронавируса их было всего 35 тысяч, а в марте 2022-го — вообще около 6 тысяч.

"100 тысяч — это довоенный уровень. А если учесть временно оккупированные территории, которые не участвуют в статистике, и релоцированный в другие страны бизнес, становится понятно, что довоенные 100 тысяч и нынешние — это разные вещи. Сейчас кадровый голод сильнее", — отметил Михайлов в комментарии Фокусу.

На рынке труда — кадровый голод, в частности, из-за перехода специалистов на службу в ВСУ

Однако почти каждый, кто сегодня ищет работу, на себе испытывает неприятный парадокс: вакансий много, но устроиться на работу довольно трудно. Спрос и предложение, к сожалению, не совпадают.

"Такое расхождение всегда было — и до войны хорошую работу надо было искать не один месяц. Сейчас такие перекосы стали еще больше, и особенно это касается квалифицированных узких специалистов, белых воротничков. Во-первых, это связано с войной: женщины уехали за границу, мужчины ушли на фронт. Рынок потенциальных претендентов на вакансии снизился на миллионы, к тому же, происходит перераспределение рабочей силы. Поэтому работодателю и работнику найти друг друга все сложнее. Во-вторых, влияют мировые тенденции, связанные с автоматизацией и роботизацией. Бизнес переходит в онлайн, все движется в "бесконтактном" направлении, вместо операторов и специалистов уже много где работают чат-боты. С рабочими специальностями все проще. В Украине спрос на рабочих, которые могут строить и восстанавливать, только растет, и такую работу найти значительно легче", — говорит Виталий Михайлов.

В Украине активно ищут как "белых воротничков", так и работников рабочих специальностей

Если говорить об основных тенденциях на украинском рынке труда, то, по мнению генерального директора ESCADRA Recruitment Agency Ltd Юрия Гороховского, сейчас их несколько.

"Начнем с того, что сегодня кандидаты, которые имеют работу, не хотят рассматривать новые предложения, пытаясь достичь стабильности хотя бы в этом. Наблюдается полная неготовность к релокации в пределах Украины — о переезде в другой город на большую зарплату подавляющее большинство не хочет даже слышать. Это не говоря о том, что сейчас лучшей работой везде, где это только возможно, считается дистанционная. Украинцы настолько привыкли к удаленной работе, что полный день в офисе воспринимается, как некая "небесная кара". Из "военных" тенденций есть такая: если раньше работа в штате и белая зарплата были преимуществами, то сейчас мужчины не хотят ни того, ни другого. Все пытаются быть ФЛП — чтобы военкомат не нашел. Поэтому, если услышите очередные новости о рекордном росте количества ФЛП в Украине, имейте в виду, что открытий новых бизнесов это, скорее всего, не касается", — рассказал Фокусу Гороховский.

Прогнозы на будущее: зарплаты будут расти, но нужна "программа возврата"

По данным опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА), в 2024 году подавляющее большинство украинских компаний (87%) повысит заработную плату своим сотрудникам. Из них почти половина (46%) планирует повышение до 10%, а 41% — от 10% до 20%. Лишь каждая сотая компания будет сокращать уровень заработной платы, 12% планируют оставить зарплаты сотрудников без изменений.

До конца 2023 года количество вакансий увеличится, а зарплаты продолжат расти — по крайней мере, на уровень инфляции

По сравнению с прошлым годом выросло количество компаний, планирующих внедрение новых инвестиционных проектов, — с 19% до 26%. Средняя стоимость запланированных проектов также выросла и составляет около 8 млн долларов (в 2023-м — 3 млн долларов). Также несколько возросло количество компаний, планирующих инвестиции в социальные инициативы, — с 60% до 65%. В среднем, по данным ЕБА, бизнес готов направлять на социальные проекты около 6% от доходов компании.

"Бизнес постепенно восстанавливается, инвестирует и строит планы, а значит, верит в лучшее будущее Украины и нашу победу. Более того — всячески ее приближает и делает большой акцент на социальных инициативах", — прокомментировали результаты опроса Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации.

Юрий Гороховский с выводами ЕБА соглашается: до конца 2023 года количество вакансий увеличится, а зарплаты, действительно, продолжат расти — по крайней мере, на уровень инфляции. А Виталий Михайлов добавляет: когда есть такая конкуренция за сотрудников, работодатель просто вынужден платить больше.

Нехватка молодых специалистов уже остро ощущается на рынке, в частности вследствие миграции молодежи за границу

"Зарплаты и сейчас растут — уже достигли довоенного уровня в гривне, — говорит эксперт, — В долларовом эквиваленте из-за девальвации национальной валюты заработки просели, поэтому, есть, куда двигаться".

Что касается долгосрочной перспективы, то, считает Виталий Михайлов, рынку труда придется решать несколько серьезных проблем. Во-первых, это переквалификация людей, которые потеряли работу из-за того, что их компании и производства физически перестали существовать. Таким специалистам придется осваивать новые профессии и искать себя в новых условиях.

Официальное трудоустройство и удобный офис уже не являются преимуществами для соискателей Фото: Getty Images

Во-вторых, это адаптация людей, вернувшихся с фронта с контузиями и инвалидностью. Многие из них физически не смогут работать на старом рабочем месте, но эти люди не должны себя чувствовать "лишними". В-третьих, это огромная нехватка молодых специалистов вследствие того, что из страны уехали дети и подростки.

"Чем дольше дети живут и учатся в других странах, тем глубже они интегрируются и тем ниже вероятность их возвращения. Они осваивают новый язык и, скорее всего, пойдут учиться в местные училища и вузы, а затем выйдут на местный рынок труда. Если в Украине не придумают какую-то "суперпрограмму" по возвращению миллионов украинцев обратно, это станет для нашей экономики настоящей катастрофой", — резюмировал Виталий Михайлов.