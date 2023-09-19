Закупка дронов и поддержка ветеранов: с каким госбюджетом будем отражать агрессию РФ в 2024

На днях правительство внесло в ВРУ проект госбюджета на следующий год. Его доходная часть (общий и специальный фонды) составляет 1,7 трлн грн, а расходная — почти вдвое больше — 3,3 трлн грн. Основные приоритеты — оборона и социальная сфера. Как и в предыдущие годы большой войны, Украина в обеспечении расходов будет полагаться на внешнюю поддержку стран-партнеров и международных организаций.

15 сентября Кабинет министров утвердил ипередал на рассмотрение в Раду проект госбюджета на 2024 год. В своем обращении к украинцам накануне президент Владимир Зеленский отметил, что приоритет №1 в смете — оборона и безопасность. Эти средства в частности направят на производство и закупку оружия, "которое будет достигать всех необходимых для Украины целей". Фокус выяснил, какие доходы предусмотрены в государственном бюджете на 2024 год, на что правительство предлагает направить средства налогоплательщиков и насколько реалистичным будет выполнение бюджета.

Низкая инфляция, дорогой доллар: какие макропоказатели в новом госбюджете

Расчеты в бюджете базируются на макропоказателях, полученных Минфином от Минэкономики. В проекте государственного бюджета-2024 номинальный ВВП составит 7,8 трлн грн, его рост прогнозируется на уровне 5%. Главная смета страны составлена с учетом среднегодового курса 41,4 грн/долл. Правительство ожидает, что потребительская инфляция в 2024-м замедлится до 10,8% на конец года, номинальная среднемесячная зарплата составит 21 852 грн, а уровень безработицы снизится с 18,8% в 2023-м до 13,4% в следующем году.

А еще в 2024 году правительство закладывает двукратное повышение минимальной зарплаты: 7100 — с 1 января и 8000 грн — с 1 апреля. Вместе с тем, повышен размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 12,8% — до 2 920 грн.

Правительство разработало смету на довольно оптимистическом прогнозе, говорят эксперты. В частности, ожидают, что ВВП вырастет на 5%. Фото: коллаж Фокус

Макропрогноз, использованный при подготовке проекта бюджета-2024, является реалистичным, говорят в Центре анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

"В макропрогноз заложен достаточно оптимистичный показатель номинального ВВП на 2024 год — 7,8 трлн грн, что на 22,8% выше ожидаемого в 2023 году", — отметили в Центре.

Среди новаций главной сметы страны на 2024 год — внедрение института помощника ветерана, социальное сопровождение военнослужащих, а также приложение "Мрия" для дистанционного обучения. Бюджет-2024 заключен с дефицитом 20,4% ВВП. Он будет покрываться за счет как внутренних, так и внешних заимствований.

Дроны, ветераны, соцпомощь: на что будут тратиться деньги из госбюджета-2024

Правительство планирует профинансировать расходы в следующем году на 3,3 трлн грн. Как и в нынешнем, так и в бюджете на следующий год львиная доля средств пойдет на финансирование безопасности и обороны. На эту сферу планируют потратить 1,69 трлн грн или 21,6% ВВП. Также в приоритете соцзащита. В Центре анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики обращают внимание на то, что почти 60% расходов сконцентрировано в трех министерствах:

Минобороны — 1164 млрд грн (-5,6% или -68 млрд грн к плану с изменениями-2023);

МВД — 324 млрд грн (+5,1% или +16 млрд грн к плану с изменениями-2023);

Минсоцполитики — 470 млрд грн (+5,1% или +23 млрд грн к плану с изменениями-2023).

В проекте бюджета предусмотрено увеличение финансирования на развитие оборонно-промышленного комплекса, а именно на производство оружия, в 7 раз — до 55,8 млрд грн, а также закупку дронов — 48,1 млрд грн .

Если война затянется, расходы на безопасность и оборону в течение 2024 года будут пересматриваться, так же, как и в этом году

Впрочем, эти расходы не окончательные, говорят специалисты.

"Проект бюджета в целом предусматривает, что расходы в 2024 году будут примерно такими же, как и в текущем году. Такое же предположение закладывается и в части расходов на оборону и национальную безопасность. Очевидно, если российская война против Украины существенно затянется, то расходы бюджета, по крайней мере на оборонный сектор, будут повторно пересматриваться, как это происходит в течение текущего года", — отметил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

На безопасность и оборону правительство предлагает направить 1,69 трлн грн или 21,6% ВВП Фото: коллаж Фокус

Средства на соцзащиту в частности направят на:

социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства (лица с инвалидностью с детства, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, ВПЛ) — 88,7 млрд грн;

субсидии — 49,9 млрд грн;

соцзащиту детей и семьи — 27,6 млрд грн;

социальную защиту лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью — 5,9 млрд грн.

Также правительство на выплату пенсий, надбавок и на покрытие дефицита Пенсионного фонда закладывает 271,9 млрд гривен. В смете на следующий год впервые предусмотрены средства на развитие социальных услуг (социальное сопровождение военнослужащих) на 1,02 млрд грн.

Вместе с тем, на реализацию ветеранских программ и мероприятий в проекте госбюджета предусмотрено 13,6 млрд грн, что вдвое больше, чем в этом году. Смета среди прочего предусматривает создание Института помощника ветерана — 3,8 млрд грн, а также пилотный проект по зубопротезированию — 749 млн грн.

Расходы на здравоохранение вырастут по сравнению с нынешней сметой на 13,7% до 201,9 млрд грн. В рамках программы медицинских гарантий предусмотрено внедрение услуги по репродуктивным технологиям с бюджетом в 1,5 млрд грн. Кроме того, 1,59 млрд грн правительство предлагает потратить на создание сети центров высокоточной диагностики рака.

В 2024-м правительство планирует дважды повысить "минималку": до 7100 грн с 1 января и до 8000 грн с 1 апреля

На образование Кабмин предлагает в следующем году потратить 178,8 млрд грн — включая повышение заработной платы учителям на 18%. В проекте бюджета 142,5 млн грн правительство предлагает выделить на образовательное приложение "Мрия", "которое поможет получить равный доступ украинских учеников... к знаниям из любого уголка мира". Конечно, эта потребность возникла из-за большого количества беженцев, среди которых — дети-ученики теперь уже иностранных школ.

Не оставят без внимания и предпринимателей. В частности, правительство профинансирует Фонд развития предпринимательства на 18 млрд грн, создание индустриальных парков — на 1 млрд грн, реализацию инвестиционных проектов — на 3 млрд грн.

Правительство направит на программу "5-7-9", финансируемую из Фонда развития предпринимательства, 18 млрд в 2024

В то же время в проекте бюджета почти не предусмотрены капитальные расходы и расходы на строительство. В восстановлении инфраструктуры в 2024-м Украина будет полагаться на конфискованные средства РФ, а также при содействии ЕС будет реализовывать программу "Поддержка быстрого восстановления Украины" (3,2 млрд грн) .

На погашение долгов в следующем году государство потратит 606,5 млрд грн, в том числе 184,9 млрд грн на выплату по внешнему долгу.

Налоги и не только: чем будут наполнять госбюджет-2024

Доходы общего фонда государственного бюджета составят 1,7 трлн грн, что на 25,6% больше, чем в 2023-м. Согласно документу, налоговые поступления дадут суммарно 1,54 трлн грн — на 28,6% больше, чем в этом году. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, никакого повышения налогов не предвидится .Зато ставка сделана на изъятие из местных бюджетов 93,7 млрд грн военного НДФЛ (вскоре Фокус опубликует статью о том, как именно такое реформирование отразится на доходах местных бюджетов и их расходах на строительство дорог).

За счет налогов правительство ожидает наполнить бюджет на 1,54 трлн грн Фото: коллаж Фокус

В следующем году правительство надеется собрать с налога на доходы физлиц 313 млрд грн, а с налога на прибыль предприятий — 173,5 млрд грн. Благодаря акцизу с произведенных в Украине подакцизных товаров, ожидают получить 98,8 млрд грн, а ввозной пошлине — 44,4 млрд грн. Кроме того, по НДС с ввезенных товаров планируют взыскать 455,5 млрд грн, а с произведенных — 297,8 млрд грн.

Вместе с тем, НБУ в 2024-м должен перечислить в бюджет 17,7 млрд грн. Еще 4 млрд грн правительство прогнозирует получить за счет приватизации государственного имущества — такую задачу поставили перед Фондом госимущества.

Энергоресурсы, инфраструктура, обстрелы, выборы в США: какие риски относительно будущего выполнения бюджета

Несмотря на реалистичный сценарий, на котором базируется проект сметы, есть риски невыполнения доходной части.

"Интенсивное продолжение войны может привести к недостижению оптимистического макроэкономического прогноза из-за снижения экономической активности бизнеса, падения производства товаров, снижения уровня торговли, а это в свою очередь — к снижению показателей создания добавочной стоимости, к росту инфляции выше прогнозируемого показателя (13,8%). Что, в свою очередь, повлияет на налоговые поступления (налог на прибыль предприятий, НДС), объем которых может быть меньше, чем прогнозируется", — объясняют в Центре анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

Интенсивность военных действий могут снизить деловую активность и привести к падению налоговых поступлений, предостерегают специалисты

Вместе с тем, продолжают аналитики, самым большим внешним риском, который может привести к недостижению целей по доходам-2024, является повышение цен на импортонезаменимые для Украины товары — энергоресурсы, горюче-смазочную продукцию.

В следующем году правительство ожидает заимствовать почти 2,2 трлн грн, в том числе 1,77 трлн грн на внешнем рынке. Очевидно, Украине сложно противостоять врагу без финансирования извне. Хотя многие и надеются, что большинство привлечений будут составлять гранты — деньги, которые не нужно возвращать с процентами.

В финансировании бюджета-2024 правительство делает ставку на внешние заимствования Фото: коллаж Фокус

"Всю суть проекта бюджета-2024 иллюстрирует тот факт, что прогнозируемые расходы на оборону превышают доходную часть бюджета. Украина остается заложником ужасной войны, которую начала страна-агрессор. В текущих сложных обстоятельствах экономика Украины не имеет никакой возможности сгенерировать достаточный объем доходов реального сектора, чтобы налоги обеспечили выполнение расходной части государственного бюджета. В итоге, Украина очень нуждается в финансовой и военной помощи от всего цивилизованного мира, чтобы выстоять в своей борьбе против страны-оккупанта", — отметил директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Он обращает внимание на то, что, по приблизительным оценкам, необходимость во внешнем финансировании для Украины в 2024 году составит 40 млрд долларов. "Если все 40 млрд долларов будут получены в виде займов, то общий государственный долг Украины достигнет почти 180 млрд долларов, что в относительном выражении будет равняться годовому ВВП страны", — предостерег эксперт.

Старт избирательного процесса в США может сказаться на задержке утверждения займов и грантов для Украины

"Самый заметный риск в части внешнего фондирования — это начало избирательного цикла в США и связанная с этим задержка с утверждением займов или грантов. Фондирование от ЕС, наиболее вероятно, будет поступать примерно в таких же объемах, как и в этом году — 1,5 млрд евро ежемесячно", — добавил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

В Киевской школе экономики считают, что ситуация с заимствованиями контролируемая, ведь "большую часть долга — 43 млрд долл. (80%) планируется привлечь от международных партнеров, с которыми Минфин активно работает и, соответственно, закладывает те оценки, по которым есть предварительные договоренности". Впрочем, пока доступ к международным рынкам капитала остается закрытым.

Выборы в США являются фактором риска для стабильного финансирования расходов из нашего госбюджета в следующем году Фото: Коллаж: Фокус

"В 2024 году заканчивается двухлетний срок отсрочки выплат по облигациям внешних государственных займов, согласно условиям реструктуризации в августе 2022 года, а также по государственным деривативам (ВВП-варрантам), по которым инвесторы согласились на отсутствие выплат в 2023 году. Поэтому, как исключение, на 2024 год в законопроекте предусмотрена возможность увеличения государственных заимствований Минфином сверх объемов, установленных в бюджете, для обеспечения потенциальных сделок с государственными деривативами, включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу", — отметили в Центре КШЭ.

В целом в 2024 году наращивание долга планируется только за счет внешних заимствований — государственные внутренние заимствования в 2024 году будут осуществляться только с целью обеспечения платежей по погашению ОВГЗ. Вероятно, это обосновывается ожиданиями высокой стоимости внутреннего долга (19,0%), предположили в КШЭ.

Впрочем, использовать ОВГЗ для внутренних заимствований в случае необходимости будет несложно.

В следующем году правительство будет осуществлять внутренние заимствования исключительно с целью погашения уже выпущенных ОВГЗ

"В 2023 году произошла активизация внутреннего рынка, благодаря повышению ставок, и мотивационным мерам НБУ для банков приобретать ОВГЗ. За 8 месяцев 2023 года правительство на внутреннем рынке привлекло около 360 млрд грн от размещения ОВГЗ, что на 100 млрд грн больше, чем выплатило по погашениям. Банки увеличили свой портфель на 73 млрд грн, а физические и юридические лица — на 33 млрд грн вместе с начала года. Стоит ожидать, что факторы, которые способствовали активизации привлечения инвесторов, будут присутствовать и в 2024 году, поэтому можно рассчитывать не только на 100% rollover долга, но даже и на увеличение портфеля владельцев ОВГЗ, если Минфин увидит в этом потребность", — резюмировали в Центре анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.