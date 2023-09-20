Узнают о счетах все: когда и как налоговая начнет следить за гражданами за границей

Украина уже готовится к обмену финансовой информацией с налоговыми органами Евросоюза.

Обмен информацией между налоговой Украины и странами ЕС – часть плана BEPS, разработанного организацией ОЕСР и направленного на борьбу с размыванием налоговой базы и выводом дохода с целью уклонения от налогообложения. Уже с 2024 года украинская налоговая будет получать информацию о финансовых операциях украинцев за границей и передавать аналогичные данные своим коллегам за рубежом. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Речь идет об информации не только из банков, но и страховых компаний, депозитариев, инвестиционных компаний и других финучреждений. Так, все финансовые учреждения обязаны сообщать об имеющемся у него подотчетном счете следующую информацию:

личные данные владельца счета (ФИО, дата и место рождения, ИНН). А в случае организации — наименование, адрес, юрисдикцию/юрисдикцию резидентства, ИНН, а также имя, адрес, юрисдикцию (юрисдикции) резидентства, ИНН и дату/место рождения каждого контролирующего лица в структуре;

номер счета;

наименование и регистрационный номер финансового учреждения;

остаток счета.

Первый обмен информацией должен состояться в сентябре 2024 года, изучаться будут данные за отчетный период нынешнего года. А в рамках многостороннего соглашения CRS и Общего стандарта отчетности CRS первый отчетный период начинается 1 июля 2023 года и заканчивается 31 декабря.

"Украина уже проверяет счета на предмет подотчетности для автоматического обмена информацией с 1 июля 2023 года. Поэтому в 2024 году наша страна отправит всю информацию за полгода фискалам других стран. Далее предусмотрен девятимесячный режим информирования", — сказано в сообщении.

Украинские налоговики будут делиться информацией и получать данные одним траншем раз в год. Для этих целей специально создали подсистема "Автоматический обмен налоговой информацией". В рамках подсистемы будет происходить:

прием отчетов о подотчетных счетах, представленных финучреждениями,

формирование в пакеты данных в разрезе стран-партнеров по обмену и направлению по назначению через международную систему передачи данных Common Reporting System (CRS).

Напомним, в украинском законодательстве сказано, что раскрывать информацию о состоянии банковского счета физического лица можно в том случае, если налоговые органы обнаружат осуществление предпринимательской деятельности или при наличии оснований считать, что физическим лицом нарушено налоговое законодательство. Также сообщалось, что у украинских банков возникли проблемы с Western Union