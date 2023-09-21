Зерновой иск Украины: ЕС будет на стороне европейских стран в арбитраже, — Financial Times

Еврокомиссия сперва потребовала от Польши, Венгрии и Словакии отменить свои санкции на ввоз украинской аграрной продукции, но теперь Брюссель работает над "координацией юридических действий" для противодействия жалобе Киева.

Брюссель объявил, что рассматривает возможность защиты Венгрии, Польши и Словакии в ВТО в связи с исками Украины из-за запрета на ввоз украинского зерна. Об этом Еврокомиссия проинформировала Будапешт, Варшаву и Братиславу, пишет газета Financial Times.

"В соответствии с законодательством ЕС Еврокомиссия будет участвовать в этом разбирательстве в ВТО, инициированном в отношении государств-членов", — приводит издание выдержки из письменного обращения Брюсселя к этим трем государствам.

Еврокомиссия первоначально потребовала от Польши, Венгрии и Словакии, напоминает FT, отменить запрет на ввоз аграрной продукции с Украины на национальном уровне, вплоть до введения санкций против этих стран. Однако теперь Брюссель работает над "координацией юридических действий" в отношении возможного противодействия жалобе Киева в ВТО.

"Следующим шагом ЕК станет ответ Украине на запросы о консультациях от имени всех трех государств", — уточняется в послании исполнительного органа ЕС.

Зерновой кризис — что известно

Напомним, что Еврокомиссия 15 сентября отказалась продлить действие эмбарго на ввоз украинского зерна в ЕС. Однако Венгрия, Словакия и Польша продлили запрет на ввоз аграрной продукции с Украины. В ответ Киев подал в ВТО иски к этим трем странам. По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, односторонние действия стран — членов ЕС в сфере торговли неприемлемы.

Словакия, Венгрия и Польша, в свою очередь, решили прекратить участие в работе координационной платформы Еврокомиссии по проблемам поставок украинских зерновых. В работе платформы принимали участие представители ЕК, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Украины.

Уже сегодня, 21 сентября, страны, которые ввели эмбарго на агропродукцию из Украины, сигнализируют о готовности рассмотреть план совместной верификации и согласования поставок, разработанный Киевом. Об этом сказал заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в эфире телемарафона "Єдині новини".

19 июля Фокус писал, что транзит украинского зерна через страны Европы — один из вариантов ответа на выход РФ из "зерновой сделки".

Фокус также сообщал, что, по словам вице-премьера Польши Ярослава Качиньского, Варшава продолжит оказывать поддержку Украине в ее противостоянии военной агрессии Российской Федерации, несмотря на разногласия по украинскому зерну.