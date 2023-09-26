Грейдовая система оплаты труда. Как правительство хочет реформировать вознаграждение на госслужбе

Кабмин с нового года планирует реформировать систему оплаты труда на госслужбе. В частности, будет введен каталог типовых должностей и увеличено значение оклада над вариативной составляющей — премиями. Таким образом, механизм вознаграждения будет приближен к тому, что в бизнесе. Однако опрошенные Фокусом эксперты не прогнозируют резкого притока менеджеров из частного сектора в госаппарат.

Министерство финансов инициирует и заложило в проект сметы на следующий год введение новой грейдовой системы должностных окладов в органах государственной власти. Об этом пишет Фокус в новой статье "Зарплаты как в бизнесе. Что изменится в оплате труда госслужащих с 1 января".

Грейдирование предполагает группировку должностей по определенным признакам для стандартизации оплаты труда. Ее основная цель — сделать определение вознаграждения прозрачным, увеличив значение оклада над премиями. Согласно соответствующему проекту закона №8222, который прошел первое чтение, заработную плату предлагают разделить на две части:

постоянную — она будет состоять из должностного оклада, надбавки за выслугу лет, за ранг госслужащего, денежной помощи, выплачиваемой с предоставлением ежегодного основного оплачиваемого отпуска;

вариативную — это премии по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности и месячной, квартальной премии, компенсации за дополнительную нагрузку и по вакантной должности.

"Постоянная заработная плата — это фиксированная выплата и основное вознаграждение государственного служащего, а вариативная — зависит от личного вклада государственного служащего в общий результат работы государственного органа, является вознаграждением за инициативную работу, своевременное и качественное выполнение задач и результаты ежегодного оценивания. Постоянная часть должна составлять не менее 70% на индивидуальном уровне выплаты заработной платы, а вариативная не более 30%", — отметил Андрей Шабельников, управляющий партнер АО "EvrikaLaw".

Оклады в пределах вознаграждения чиновников после реформы составят не менее 70%

Кроме того, документ предлагает размеры должностных окладов устанавливать на основе классификации должностей, в соответствии с Каталогом типовых должностей государственной службы. Каталог будет учитывать ежегодное сопоставление уровня оплаты труда должностей в госаппарате с частным сектором Украины.

Вместе с тем, уменьшается размер премий: исключена премия за надлежащее выполнение условий контракта о прохождении государственной службы, а размер месячной предлагается ограничить 30%, квартальной — 90% размера его должностного оклада за фактически отработанное время.

Также снижается размер надбавки за выслугу лет с 3% должностного оклада за каждый календарный год стажа государственной службы до 2% и максимальная сумма — с 50% должностного оклада до 30%.

Зарплата, как в бизнесе: пойдет ли менеджмент в чиновники

Реформирование системы оплаты труда чиновников само по себе недостаточно для того, чтобы эффективный менеджмент из бизнеса захотел работать на госслужбе, говорят опрошенные Фокусом специалисты.

"Если к этой грейдовой системе будет каким-то образом привязана система мотивации для персонального развития, и она будет влиять, в зависимости от функций, на выполнение тех задач, которые стоят перед каждым лицом, то это будет позитив. В бизнесе люди получают зарплату, в зависимости от эффективности в выполнении задач. Когда в государстве оплата зависит только от того, как организовано государственное регулирование — это не мотивирующий фактор для развития", — говорит соучредитель и управляющий партнер Baker Tilly в Украине Александр Почкун.

Вознаграждение госслужащих, в отличие от частного сектора, не зависит от эффективности их работы Фото: Открытые источники

Поэтому правительство должно также разработать методику определения эффективности работы госслужащего, добавляет адвокат ЮК RIYAKO & PARTNERS Николай Максимов. "Новые схемы должностных окладов, надбавки, премии и компенсации — вряд ли какой-то частный менеджер, видя эти нормы, пойдет работать в государственный сектор. Надо понимать, как это будет выполняться — как вариативная зарплата будет выплачиваться, как фактические должностные оклады будут выплачиваться. Поэтому, на мой взгляд, это вопрос выполнения", — отметил он.

Вместе с тем реформирование системы вознаграждения чиновников не является панацеей в борьбе с коррупцией.

Прозрачность в определении вознаграждения будет мотивировать профессионалов идти на госслужбу. Однако высокие зарплаты чиновников не помогут в борьбе с коррупцией.

"Если чиновник имеет достойную оплату труда, это предохранитель от того, что ему захочется искать дополнительный заработок, — говорит руководитель юридического отдела ОО "Центр противодействия коррупции" Елена Щербан. — Адекватная зарплата — это один из тех показателей, который мотивирует людей профессиональных и добропорядочных из частного сектора идти на госслужбу. Это важный фактор, но не определяющий. Если мы возьмем к примеру того же судью Князева, у которого зарплата была около 300 тыс. грн в месяц, его это не останавливало от того, чтобы брать взятки даже за законные решения".

Напомним, ВРУ вернула норму об открытии электронных деклараций чиновников для широкой общественности. Однако декларации военнослужащих, деятельность которых связана с опасностью их жизни и здоровья, открывать не будут.

Также Фокус писал, что принятие закона о восстановлении декларирования для чиновников является одним из важных документов для начала переговоров о членстве Украины в ЕС. Кроме того, украинцы имеют право знать, как изменилось состояние чиновников за последние несколько лет — условно увидеть, не наживался ли кто-то на войне, говорят эксперты.