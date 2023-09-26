Работа во время войны: в каких специалистах нуждаются работодатели

Рынок труда в Украине продолжает функционировать в тяжелых условиях военного времени. В Государственной службе занятости рассказали, какую сейчас работу могут предложить украинцам.

Украинский бизнес продолжает работать и развиваться даже в условиях войны. Растет спрос и на рабочую силу. Так, по состоянию на конец сентября 2023 года наибольший спрос на рынке труда Украины сохраняется на квалифицированных представителей рабочих профессий и работников сферы торговли. Об этом 26 сентября сообщает Государственная служба занятости.

Кого сейчас ищут работодатели

Как свидетельствуют данные госструктуры, активнее всего на Едином портале вакансий предлагают работу:

продавцом-консультантом — 9 379 вакансий;

менеджером по продаже — 7 416;

поваром — 6 057;

бухгалтером — 5 962;

грузчиком — 4 346;

врачом — 3 385;

швеей — 2 812;

баристой — 2 382;

водителем автотранспортных средств — 2 336;

машинистом — 2 030.

Максимальный размер заработной платы в предлагаемых вакансиях на портале составляет:

продавец-консультант — 50 тысяч гривен;

менеджер по продажам — 275 тысяч;

повар — 55 тысяч;

бухгалтер — 80 тысяч;

грузчик — 40 тысяч;

врач — 120 тысяч;

швея — 50 тысяч;

бариста — 50 тысяч;

водитель — 60 тысяч;

машинист — 66 тысяч.

Высокую зарплату работодатели также предлагают опытным квалифицированным работникам, которые готовы выполнять сложные задачи или тем, кто согласится работать в особых условиях.

По данным Госслужбы занятости, работодатели хотят нанимать на работу людей:

с высшим образованием;

со знанием иностранных языков;

готовых работать в стрессовых ситуациях и решать сложные производственные проблемы.

По состоянию на 25 сентября 2023 года в базе данных госструктуры было 65 тысяч актуальных вакансий. Средний размер зарплаты в вакансиях, которые работодатели подают в службу занятости, составляет 11 тысяч гривен. Такую сумму готовы платить:

руководителям, менеджерам — 13 тысяч гривен;

профессионалам, квалифицированным рабочим с инструментом, рабочим по обслуживанию, эксплуатации и оборудования машин — 12 тысяч гривен;

работникам в сфере торговли и услуг — 11 тысяч гривен;

Напомним, Кабинет министров 15 сентября 2023 года утвердил проект госбюджета на следующий год. Известно, что правительство собирается поднять уровень прожиточного минимума с 1 января до 2 920 гривен. Также увеличится минимальная зарплата – до 7 100 гривен.

Также Фокус писал, что в течение ближайших трех лет ожидается, что валовой внутренний продукт (ВВП) Украины вырастет на 5-7,5%. Даже вопреки инфляции выплаты гражданам будут увеличиваться, поэтому уже в 2026 году средняя зарплата может достичь показателя 30 тысяч гривен.