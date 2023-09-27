Приватизация под запретом: в Кабмине решили, сколько копаний останутся государственными

В Фонде государственного имущества заявили, что в Украине будет создан Суверенный фонд, в который войдут более ста компаний. От их приватизации государство откажется.

Кабинет министров собирается предложить Верховной Раде список из 107 государственных компаний, которые не будут приватизировать. Почти все они войдут в Суверенный фонд. Об этом сообщает 27 сентября агентство "Интерфакс-Украина".

Так, по словам исполняющего обязанности главы Фонда госимущества (ФГИУ) Александра Федоришина, в украинский суверенный фонд войдут ключевые стратегические компании.

"Для себя мы их определяли – это 76-77 компаний", – сказал он.

Он объяснил, что Суверенный фонд создадут по примеру Норвежского пенсионного фонда. Эта госструктура управляет 74 государственными компаниями, а в Украине, тем временем, насчитывается 1,6 тысячи государственных предприятий.

По словам Федоришина, в ходе последних заседаний с Министерством экономики были определены 107 компаний, которые не принадлежат приватизации. Чтобы закрепить договоренности, разрабатывается соответствующий законопроект.

"Мы ориентируемся непосредственно на этот список и хотим, чтобы компании со списка могли потенциально войти в управление украинского Суверенного фонда", – объяснил Александр Федоришин.

Отметим, что с момента возобновления приватизации год назад Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) привлек в бюджет 3,98 миллиарда гривен. Так, в среднем стоимость активов на аукционах за последний год увеличился в три раза. За один актив соревновались 4,5 участника.

Напомним, в августе 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о старте с 1 сентября массовой приватизации, которая приостановили из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

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Также бывший глава ФГИУ Рустем Умеров 20 апреля рассказывал, что в рамках большой приватизации государственный бюджет может заработать более 400 миллионов долларов.

Тем временем экономист Центра экономической стратегии Богдан Прохоров уверен, еще в мае прошлого года был уверен, что приватизация может помочь восстановить украинскую экономику.