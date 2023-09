Ради помощи ЕС: Украина приостановила статус спонсора войны для венгерского OTP Bank

В НАПК пошли на уступки Венгрии и Греции, рассчитывая на то, что Будапешт разблокирует 500 млн евро военной помощи ЕС для Украины, а Афины не станут блокировать новый пакет санкций ЕС против России.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) приостановило статус пяти греческих компаний, занимающихся перевозками, и одного венгерского банка в перечне международных спонсоров войны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте НАПК 29 сентября.

Речь идет о компаниях Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD и банке OTP Bank. Решение было принято по итогам переговоров между представителями НАПК с представителями компаний и властями упомянутых стран.

Все шесть компаний будут иметь временно приостановленный статус международного спонсора войны, а дальнейшее их исключение из списка будет зависеть от выполнения некоторых условий.

Так, в НАПК рассчитывают, что после этого шага Венгрия разблокирует 500 млн евро военной помощи Европейского союза для Украины, а Греция не станет блокировать новый пакет санкций Евросоюза против Российской Федерации.

"Агентство всегда открыто к сотрудничеству с международным бизнесом и готово провести консультации по шагам, необходимым для исключения из списка", — говорится в заявлении.

Напомним, 4 мая НАПК расширило список международных спонсоров войны, добавив в него венгерский OTP Bank. Все из-за позиции руководства банка не прекращать деятельность в России и фактическое признание "ДНР" и "ЛНР"

Позже, 20 августа, в НАПК сообщили, что правительства Украины и Венгрии ведут переговоры для того, чтобы разобраться в причинах включения венгерского OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.