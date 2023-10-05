"Если россияне сломали — им и платить": в США решают, как отдать Украине $300 млрд со счетов РФ

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, россияне должны заплатить за восстановление Украины, поэтому использование замороженных активов может быть одним из вполне реальных способов это сделать.

Соединенные Штаты Америки и страны Евросоюза изучают правовые основания для передачи Украине 300 миллиардов долларов замороженных за рубежом российских активов. Эти средства партнеры хотят направить на восстановление нашей страны. Об этом 4 октября сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе дискуссии в университете Техаса.

По его словам, для передачи активов нужны юридические основания.

"Я считаю, если ты что-то сломал, то плати. И если россияне сломали, они должны за это заплатить. И один из способов это сделать — как раз через эти активы. Поскольку большинство этих активов — в Европе, европейцы также должны быть убеждены, что для этого существует юридическая основа", — объяснил он.

Энтони Блинкен сказал, что Украине могут отдать 300 миллиардов долларов. При этом он отметил, что мировому сообществу нельзя позволять России уничтожать Украину, поскольку другие страны-агрессоры решат, что за любые действия не последует наказаний.

"Это ящик Пандоры с конфликтами. Никому не будет хорошо в этом мире, в мире конфликта и агрессии", — указал госсекретарь.

Он также добавил, что США постоянные конфликты обойдутся дороже, чем поддержка Украины, к которой уже присоединились 50 стран.

Отметим, что Виталий Шапран, экономист, член общества финансовых аналитиков еще в феврале 2023 года рассказывал Фокусу, что объем активов, который могла бы получить Украина от ЕС в рамках конфискации, могут быть на уровне 300–400 млрд евро. Но окончательная сумма зависит от курса евро и скорости работы европейских компетентных органов по поиску активов.

Напомним также, что дискуссии по поводу передачи Украине прибыли, полученной от миллиардов евро российских активов, оставшихся на мировых финансовых рынках, продолжаются в Евросоюзе с конца мая этого года.

К слову, в июле заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявила, что страна заморозила активы российских олигархов и других лиц на сумму более 1 миллиарда долларов.