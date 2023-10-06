Пенсии в 2024 году проиндексируют по-новому: эксперты оценили, на сколько вырастут выплаты

Кабмин на следующий год планирует провести пенсионную реформу. Ее составляющая — индексация пенсий по новой бальной системе. В правительстве надеются, что в результате реформы солидарная пенсия будет не ниже 30% средней заработной платы человека. Опрошенные Фокусом эксперты сомневаются, что удастся реализовать замысел.

В 2024 году индексация пенсионных начислений состоится по новому механизму. Он предусматривает, что за каждый отработанный месяц человеку начисляют баллы, отражающие соотношение между его зарплатой и средней зарплатой по Украине на тот момент. Затем их каждый год будут пересчитывать обратно в пенсию, в соответствии с актуальной средней заработной платой. Об этом пишет Фокус в новой статье "Вместо стажа — баллы. Как новый механизм индексации повлияет на размер пенсий в 2024 году".

Поскольку в правительстве не объяснили, как именно будет осуществляться расчет пенсий, оценить, как нововведение повлияет на размер выплат, сложно.

"На первый взгляд, бальные схемы могут помочь именно тем пенсионерам, которые получили пенсии давно. Они приравниваются к средней заработной плате плюс инфляция... Такой механизм должен позволить им получить более привлекательную пенсию. Не понятно, как к этим баллам будет присваиваться размер пенсии. Это будет делать Кабмин вручную?", — задается вопросом ведущий эксперт социальных и гендерных программ Ольга Пищулина.

Поскольку механизм еще не обнародовали, не понятно, как баллы будут переводить в деньги, говорят эксперты

"Сама методология начисления баллов может быть разной. Если будет привязка к работе в государственном секторе — соответственно начисляться более высокие баллы за работу в государственном секторе, — это один подход. Если независимо от места работы, то есть [без разницы] бухгалтер на госпредприятии, на шахте или детском саду. Это примерно одна и та же работа бухгалтера, но начисления были и зарплат, и соответственно пенсий совершенно разные", — прокомментировал Фокусу экономист Андрей Новак.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, объясняет Фокусу, что на размер выплат, которую будет получать пенсионер, будет влиять то, к какой средней зарплате будут приравнивать его зарплату.

"Если при расчете пенсий будет использоваться современная средняя зарплата, то это действительно нивелирует разницу между пенсиями тех, кто вышел на пенсию раньше, и теми, кто вышел на пенсию позже. А если в расчете будет использоваться фактическая средняя зарплата за соответствующий год, то вряд ли что-то принципиально изменится", — сказал он.

Поскольку страховой стаж у людей разный, сделать, чтобы пенсия составляла 30% зарплаты, не удастся Фото: УНИАН

То, что благодаря новому механизму индексации удастся увеличить солидарную пенсию до 30% средней заработной платы человека, — вызывает сомнение, говорят опрошенные Фокусом специалисты.

"На размер пенсии влияет страховой стаж. Если он останется в формуле, — объясняет Хмелевский, — то размер пенсии по отношению к зарплате у разных людей будет разным, и не факт, что большинство людей будет получать пенсии в размере 30% от их зарплат".

Напомним, первый перерасчет пенсий в 2024-м состоится 1 января в связи с ростом минимальной заработной платы. В результате минимальный размер пенсии по возрасту для лиц, достигших 65 лет, составит 40% минимальной заработной платы.

Также Фокус писал, что для того, чтобы заработать максимальную пенсию, нужно получать около 70 тыс. грн заработной платы в течение 35 лет. Самая высокая пенсия — у судей в отставке, в среднем — около 100 тыс. грн.