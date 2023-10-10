Дорогое тепло: как изменятся тарифы на отопление и горячую воду в новом осенне-зимнем сезоне

Фокус разбирался, сколько будут платить украинцы за тепло в домах в новом отопительном сезоне, который должен стартовать уже в середине октября.

Накануне отопительного сезона всех украинцев волнует вопрос тарифов на коммунальные услуги. Хотя в правительстве уже много раз сообщали, что беспокоиться не стоит, поскольку пока действует военное положение цены меняться не будут. Фокус решил рассказать, сколько будут платить за тепло потребители в новом осенне-зимнем периоде.

Тарифы на тепло: к чему стоит подготовиться украинцам

Еще в конце августа 2023 года на сайте правительства появилось постановление №896, согласно которому Кабмин продлевает до середины апреля следующего года действие ПСО (специальных обязанностей) для производителей тепла.

ПСО – это возложение специальных обязанностей на участников рынка природного газа для поставок "голубого топлива" производителям тепловой энергии и бюджетным учреждениям.

В рамках ПСО производителей тепла для населения обязали платить за газ, как и в 2022 году, — 7 420 грн за тысячу кубометров (с НДС). Это значит, что тарифы на тепло для украинцев в новом сезоне останутся без изменений.

Отметим, что тарифы на тепловую энергию для населения устанавливают местные органы власти, поэтому украинцы в каждом городе платят по-разному.

Какие тарифы на отопление будут действовать в новом отопительном сезоне в разных городах Украины

в Киеве тариф на отопление составит 1 654,41 грн за 1 Гкал;

в Днепре — 1 741,32 грн за 1 Гкал;

в Одессе — 1 813,94 грн за 1 Гкал;

в Черновцах — 1 204,62 грн за 1 Гкал;

во Львове — 1 402,78 грн за 1 Гкал (КП "Львівтеплоенерго") и 1 420,32 ("Залізничтеплоенерго");

Харькове — 1 748,47 грн 1 Гкал;

в Полтаве — 1 332,52 грн 1 Гкал;

в Сумах — 1 540,26 грн за 1 Гкал;

в Чернигове — 1 586,16 грн 1 Гкал; (ООО фирма "ТехНова") и 2 125,180 грн за 1 Гкал (ПАО "Облтеплокоммунэнерго").

Что будет с тарифами на горячую воду в Украине

Еще в самом начале полномасштабной войны украинское правительство ввело мораторий на повышение некоторых коммунальных тарифов, после народные депутаты проголосовали за законопроект №7427, который зафиксировал тарифы до конца действия военного положения в стране.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль заверил, что тарифы горячую воду для украинцев не будут менять до конца 2023 года. Сдерживать подорожание в период отопительного сезона будут с помощью субвенций и международной помощи.

"Мы обещали, что будем поддерживать местные власти. И мы это делаем", — подчеркнул премьер-министр.

Тарифы на горячую воду в городах Украины

Тарифы на горячее водоснабжение в украинских городах отличаются. Как свидетельствуют данные на сайте Минфина, в Киеве за кубометр горячей воды потребители платят почти 98 гривен, тогда как во Львове — 102 гривны. В других городах тарифы следующие:

Харьков — 92,87 грн за 1 м³;

Винница — 95,28 грн за 1 м³.

Чернигов — 84,25 грн за 1 м³ (ООО "Фирма Технова)" и 106,68 грн за 1 м³ (АО "Обл­теплокоммунэнерго");

Запорожье — 87,76 грн за 1 м³.

Напомним, ранее Фокус объяснял, от чего еще зависят тарифы на отопление в Украине. Также напомним, что ООН планирует выделить нашей стране более 120 миллионов долларов для прохождения зимнего периода. Финансовую помощь предоставят около 900 тысяч украинцам, которые пострадали от войны.

Еще Фокус писал, что часть Донецкой области останется без отопления в новом осенне-зимнем периоде. Речь идет о восьми городах, в которых центрального отопления не будет из-за разбитых газопроводов, но власти обещают обеспечить людей печками и дровами.