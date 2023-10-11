Пенсии в Украине: какие выплаты предусмотрены после всех индексаций
Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 октября 2023 года.
В 2023 году в Украине трижды провели индексацию пенсионных выплат: в марте, апреле и июле. Благодаря этому, средний размер пенсий за девять месяцев этого года вырос на 728 гривен — до 5 350 гривен, сообщили 10 октября 2023 года в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).
По данным госструктуры, по состоянию на 1 октября количество пенсионеров сократилось на 147 953 человека — до 10 539 968. А инфляция в Украине с начала 2023 составила 3%.
Как изменится минимальная пенсия
В госбюджете Украины на следующий год предусмотрена индексация минимальной пенсии. Так, размер минимальных выплат в течение ближайших трех лет увеличится:
- в 2024-м — с 2093 до 2361 гривен;
- в 2025-м — до 2573 гривен;
- в 2026-м — до 2774 гривен.
Индексация пенсий в 2024 году
Перерасчет состоится по новому механизму. Так, предполагается, что за каждый отработанный месяц человеку начисляют баллы, отражающие соотношение между его зарплатой и средней зарплатой по Украине на тот момент. Затем их каждый год будут пересчитывать обратно в пенсию, в соответствии с актуальной средней заработной платой.
Как объяснил Фокусу Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, размер будущих выплат будет зависеть от того, к какой средней зарплате будут приравнивать его зарплату.
"Если при расчете пенсий будет использоваться современная средняя зарплата, то это действительно нивелирует разницу между пенсиями тех, кто вышел на пенсию раньше, и теми, кто вышел на пенсию позже. А если в расчете используют фактическую среднюю зарплату за соответствующий год, то вряд ли что-то принципиально изменится", — сказал он.
Отметим, что первый перерасчет пенсий намечен на 1 января, поскольку в это же время повысится уровень минимальной зарплаты. В итоге минимальный размер пенсии по возрасту для лиц, достигших 65 лет, составит 40% минимальной заработной платы.
Также Фокус рассказывал, как некоторым украинцам выйти на пенсию раньше. Так, размер досрочной пенсии зависит от количества страхового стажа и заработной платы, с которой платили страховые взносы.