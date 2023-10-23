Вывезти без зернового коридора: как украинские производители экспортируют зерновые

Больший урожай зерновых, который ожидается в этом году, к сожалению, не означает большие заработки для наших аграриев. А все потому, что Россия блокирует экспорт морем, что остается самым оптимальным способом вывоза товаров из Украины.

Экспорт зерновых из Украины сократился вдвое после выхода России из зернового соглашения. Об этом пишет Фокус в новой статье "Щедрая-невеселая жатва: радость рекордного урожая омрачают шаткие перспективы экспорта" .

По данным Минагро, в 2023/24 МГ (маркетинговый год), по состоянию на 23 октября, из Украины было экспортировано 8333 тыс. тонн зерновых и зернобобовых, в частности, в октябре — 1580 тыс. тонн. В то же время, по состоянию на 24.10.2022 этот показатель составлял 11 851 тыс. тонн, в частности в октябре прошлого года — 3159 тыс. тонн. Несмотря на угрозы со стороны РФ, Украине удалось организовать экспорт морскими временными маршрутами. Они выходят из портов Большой Одессы и направляются к острову Змеиный. На этом маршруте безопасность обеспечивают ВСУ. Далее суда входят в территориальные воды Румынии, затем Болгарии, Турции, и выходят в Босфор. Восстановление коридора стало возможным благодаря нейтрализации Черноморского флота РФ, по которому ВСУ наносят удары. В целом на сегодня экспорт из Украины доступен следующими путями:

через речные порты Дуная;

морским ("румынским") коридором;

через западные границы нашей страны по железной дороге и авто.

Однако все эти каналы вывоза зерна за границу не позволяют обеспечить потребности аграриев. Так, если до войны государство экспортировало 6-7 млн тонн зерна ежемесячно, то в прошлом сентябре — только 1,6 млн тонн.

"Румынский коридор": почему увеличить объемы перевозки через него непросто

60% нашего зерна сейчас идет транзитом через румынскую территорию. Его возможности постепенно увеличиваются. "В сентябре цифра была небольшая — вывезли зерновых около 50 тыс. тонн. Но за счет безопасности прохождения кораблей количество контрактов на вывоз увеличилось и сегодня показатель более 300 тыс. тонн зерновых через порты Большой Одессы отгружено. У нас есть вера и потенциал, что ближайшие месяц — два сможем выйти на показатель около 1 — 1,5 млн тонн. Это было бы очень важно, ведь после зерновой инициативы мы так и не смогли выйти на полноценный экспорт в пределах хотя бы 5 млн тонн", — сказал Фокусу заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Временный коридор по морю пока не позволяет аграриям экспортировать 5 млн тонн зерна ежемесячно Фото: Соцсети

Основная проблема, связанная с этим коридором, — инфраструктурная. "Каким образом транспортировать к румынским портам? Или мы через Дунай вывозим, или по железной дороге. По железной дороге — это колея, это надо перегрузить, то есть большие затраты. А если речь идет об экспорте через Дунай, то это в начале только речными судами, потом речные суда прибывают в румынские порты, а дальше их надо перегружать в море, но способность таких речных судов слабенькая. Это небольшие суда, а их надо на большие балкеры перегрузить. Это опять расходы", — пояснил Фокусу эксперт по вопросам международной экономики Александр Шнырков.

Экспорт морем через порты Большой Одессы требует меньше всего затрат аграриев на логистику. Другие пути — дорогостоящие, говорят специалисты

По его мнению, Украине нужно "строить железную дорогу, переходы, увеличивать нагрузку на речные суда Дуная, например". Впрочем, объемы экспорта речными маршрутами в последнее время тоже снизились."Экспорт речной по Дунаю происходит, но на немного меньшем уровне, чем он был в период, когда не было обстрелов портов и уничтожения инфраструктуры. Ждем дополнительные системы ПВО, чтобы обеспечить безопасность этого региона и увеличить возможности", — отметил Дмитрий Соломчук, член комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики.

Поэтому морской путь через порты Большой Одессы остается наиболее выгодным для аграриев. "Были предложения по расширению логистики от стран Литвы, Латвии, Хорватии. Но надо понимать, что мы финансово не вытягиваем логистику по этим направлениям... Товаропроизводители сегодня по зерну работают в минус, и позволить себе более длинную и дорогую логистику мы не можем. На сегодня, чтобы начать формировать цену, нам нужен экспорт из Черного моря. Порты Большой Одессы — ключевое для аграриев", — прокомментировал Денис Марчук.

Решение о том, что украинское зерно будет проверяться на границе со странами Балтии, ускорит экспорт Фото: Иллюстративное фото

Надежды аграриям вселяют активные переговоры на международном уровне. "То, что Польша, Украина и Литва договорились, что зерно должно проверяться не на украинско-польской границе, а на границе со странами Балтии, и дальше через порты Балтии будет вывозиться — ускорит экспорт. Хотя есть проблема в наличии вагонов, необходимых в европейских странах. Потому что мы же должны участвовать и в пропускных путях, чтобы все это вывозилось. Там есть ограниченная пропускная способность. Конечно, это влияет на объемы экспорта", — отметила Фокусу эксперт аграрного рынка Мария Колесник.

Напомним, 3 октября все три украинских порта в Черном море возобновили прием судов для экспорта зерновых, несмотря на угрозы со стороны РФ обстреливать суда, курсирующие в их направлении. Вместе с тем мировые страховые компании восстанавливают покрытие страховых рисков.

Также Фокус писал, что Румыния занимает третье место в двусторонней торговле Украины. Правительства стран сейчас обсуждают сотрудничество в 4 направлениях . В частности, это развитие Дунайского портового кластера (Измаил, Рени и Усть-Дунайск) с повышением транзитного потенциала украинской агропродукции путем полноценного использования путей солидарности Евросоюза.