Кем работать после войны: Кабмин назвал самые востребованные профессии

Украинский бизнес развивается даже в условиях войны и работодатели предлагают нетрудоустроенным гражданам рабочие места. Тем временем в правительстве сделали прогноз о том, какие профессии будут самыми популярными в Украине уже после войны.

В послевоенной Украине самыми популярными профессиями будут те, которые связаны с восстановлением страны. Так, работодатели будут остро нуждаться в рабочих, а также в специалистах в сфере строительства и телекоммуникаций, спрогнозировали в Кабинете министров.

Отмечается, что для того, чтобы обеспечить достаточное количество таких специалистов, правительство заложило в проект бюджета на 2024 год 500 миллионов гривен на трансформацию профтехучилищ.

В частности, планируется, что будет создано 100 центров для практического обучения украинцев. Предоставлять финансирование им будут по итогам открытых конкурсов. Также центрам разрешат самостоятельно зарабатывать средства, которые они смогут потом тратить на собственное развитие, то есть вести хозяйственную деятельность.

В итоге Украина должна получить более 50 тысяч специалистов самых востребованных профессий. В мастерских смогут учиться как юные украинцы после 9-го, 11-го классов, так и взрослое население. Так, попасть на обучение, например, смогут:

ветераны;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

все те, у кого есть желание получить новую профессию.

"Самыми популярными видами экономической деятельности будут строительство, телекоммуникации и т. д. Кроме того, многие строители, электрики, слесари прямо сейчас защищают Украину на фронте. Следовательно, запрос на рабочие профессии очень высок", – рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

К слову, безработным украинцам не грозит полное безденежье. Так, люди могут присоединиться к проекту "Армия восстановления", выполнять общественно полезные работы и получать за свой труд по 6,7 тысячи гривен ежемесячно. Чаще всего безработные занимаются:

разгрузкой, фасовкой и доставкой гуманитарной помощи;

предоставлением гражданам социальных услуг в местах сосредоточения переселенцев;

плетением маскировочных сеток;

консервированием продукции для нужд ВСУ;

пошивом одежды и ремонтом военной амуниции;

помощью по уходу за ранеными военнослужащими в медицинских учреждениях;

разбором завалов;

восстановлением жилых домов и помещений;

расчисткой железнодорожных путей и автомобильных дорог, которые повреждены в результате боевых действий;

обустройством и укреплением блокпостов;

обустройством подвальных помещений под укрытия;

строительством защитных сооружений гражданской защиты;

укреплением дамб;

заготовкой дров для нужд военных и населения.

Напомним, Кабинет министров 15 сентября 2023 года утвердил проект госбюджета на следующий год. Известно, что правительство собирается поднять уровень прожиточного минимума с 1 января до 2 920 гривен. Также увеличится минимальная зарплата – до 7 100 гривен. Также Фокус рассказывал о том, как в Украине снижается безработица во время войны и спада экономики.