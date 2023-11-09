Оснащение армии, субсидии, укрытия в больницах: что государство будет финансировать в 2024 году

В проекте госбюджета-2024, подготовленном правительством ко второму чтению, пересмотрены макропоказатели, увеличены доходы и уменьшен дефицит главной сметы страны, а также добавились новые программы для финансирования. Фокус узнал, удалось ли депутатам улучшить новый проект сметы и как государство планирует финансировать социальные статьи.

Верховная Рада сегодня 9 ноября должна рассматривать проект закона "О государственном бюджете Украины на 2024 год", о чем сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Ранее 15 сентября Кабинет Министров передал на рассмотрение в Раду проект госбюджета на 2024 год. Согласно документу, основные приоритеты государства на следующий год — оборона и социальная сфера. Депутаты поддержали документ в первом чтении, однако в Бюджетных выводах предложили перераспределить расходы, а также увеличить доходы. 3 ноября правительство внесло в Раду проект главной сметы ко второму чтению. Фокус выяснил, как изменился документ и с каким бюджетом будем жить в 2024-м.

Крепкая гривна, медленная инфляция: какие изменения произошли в проекте госбюджета ко второму чтению

В финальной версии проекта государственного бюджета-2024 правительство увеличило доходы главной сметы страны на 22 млрд грн до 1,768 трлн грн и на эту сумму уменьшило предельный объем дефицита, который теперь составляет 1,57 трлн грн.

"Финансирование общего фонда государственного бюджета по долговым операциям в 2024 году уменьшено на 22 131,6 млн грн, в том числе внутреннее финансирование увеличено на 81 400 млн грн, внешнее финансирование уменьшено на 103 531,6 млн гривен", — сказано в пояснительной записке к проекту. При этом объем государственных заимствований уменьшен на 1,86 млрд грн. Расходы в подготовленном правительством проекте бюджета ко второму чтению остаются практически неизменными — 3,3 трлн грн, однако они были перераспределены между существующими и вновь созданными статьями.

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"Мы довольны уровнем сотрудничества КМ и бюджетного комитета ВР в процессе подготовки бюджета ко второму чтению. Коллеги учли предложения нашего комитета как в части доходов, так и расходов", — сказал Фокусу глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

При доработке показателей проекта государственного бюджета Украины на 2024 год ко второму чтению правительство учло уточненный макроэкономический прогноз и отдельные предположения от Минэкономики. В частности, прогноз роста реального ВВП был снижен с 5% до 4,6%, номинальный ВВП составит 7,6 трлн грн (вместо 7,8 трлн). Также уменьшен показатель потребительской инфляции — с 10,8% до 9,7%. Уточненный прогноз учитывает несколько меньшую номинальную среднемесячную заработную плату — 21 809 грн, по сравнению с 21 852 грн в первом чтении, что объясняется уменьшением ожиданий по инфляции и динамикой производства. Также правительство закладывает меньшую девальвацию гривны — средний курс 40,7 грн за долл. вместо 41,4 грн/долл.

В проекте бюджета ко второму чтению правительство заложило меньшую девальвацию гривны — 40,7 грн/долл. вместо 41,4 грн/долл. в первом чтении.

"Прогнозный курс гривны в бюджете — это всегда лишь приблизительное значение, и очень часто потом фактический курс довольно сильно отличается от прогнозного. Однако необходимость иметь прогнозный курс продиктована расчетами, которые касаются поступлений платежей в бюджет от импортных операций, а также расчетов, связанных с валютными заимствованиями и выплатами. То, что прогнозный курс в бюджете на 2024 год изменился с 41,4 грн/долл до 40,7 грн/долл, скорее всего, отражает текущую динамику межбанковского курса на валютном рынке после того, как Нацбанк отошел от фиксированного курса гривны. Пока ситуация выглядит так, что Нацбанк продолжает политику поддержания курса гривны на межбанке в комфортном коридоре 36-37 грн за доллар", — отметил в разговоре с Фокусом директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Депутаты поддержали изъятие "военного" НДФЛ из бюджетов громад — вместо перекладки дорог будут финансировать ВСУ Фото: УНИАН

"Основаниями для более позитивного прогноза является постепенное восстановление экономики, работа "зернового коридора", несмотря на высокие риски, хороший урожай зерновых и масличных культур и др. факторы", — отметили Фокусу в Центре анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики (KSE).

Больше налогов? Как планируют наполнять бюджет в 2024 году

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета ко второму чтению, прогноз доходов общего фонда государственного бюджета КМУ пересмотрел из-за:

увеличения налога на прибыль банков на 9,9 млрд грн (предложение депутатов в Бюджетных выводах);

направление 4% налога (кроме "военного" НДФЛ) из государственного бюджета в местные бюджеты, следовательно, уменьшение налога и сбора на доходы физических лиц на 12,3 млрд гривен.

Ко второму чтению были увеличены поступления, в частности:

налог на прибыль предприятий — на 300 млн грн, а также на 9,9 млрд грн дополнительного налогообложения сверхприбылей банков до 10,2 млрд грн;

рентная плата за пользование недрами для добычи природного газа — на 3,6 млрд грн до 36,6 млрд грн;

налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров — на 43,4 млрд грн до 499 млрд грн;

ввозная пошлина — на 3,9 млрд грн до 48 млрд грн;

сбор на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных видов хозяйственных операций — на 353,2 млн грн до 13 млрд грн.

Правительство увеличило поступления от импортного НДС и ввозной пошлины в проекте сметы ко второму чтению на более 47 млрд грн.

Вместе с тем, уменьшили ожидаемые поступления от:

налога и сбора на доходы физических лиц — на 436 млн грн. С НДФЛ ожидают собрать 300,3 млрд грн в 2024-м;

рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и газового конденсата — на 612,6 млн грн;

акцизного налога с произведенных в Украине товаров — на 605,5 млн грн до 98,2 млрд грн;

акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) — на 1,1 млрд грн до 95,3 млрд грн;

вывозной пошлины — на 330,1 млн грн до 645 млн грн;

платы за предоставление государственных гарантий и кредитов (займов) и за пользование кредитами (займами), привлеченных государством, — на 1,23 млрд грн.

То есть ко второму чтению правительство существенно увеличило ожидания от импортного НДС и ввозной пошлины — более чем на 47 млрд грн. "Если уменьшается курс, то уменьшаются ожидания поступления от таможни. Вместо этого увеличили. То есть добавили поступления от таможни. Возможно, оценили, что какой-то импорт увеличится", — прокомментировал Фокусу руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский. Еще один вариант — возможное начало реформирования таможни, что увеличит количество "белых" грузов и уменьшит долю контрабанды, заходящей в страну без официальных платежей.

Протезирование, лечение онкологии, зарплаты учителям: как изменились расходы ко второму чтению

Оборона и социальная сфера остаются в приоритетах на 2024-й год. На безопасность и оборону планируют выделить 1,69 трлн грн. Вместе с тем правительство увеличило расходы на социальную защиту лиц с инвалидностью — +573,9 млн грн, которые пойдут на протезирование и ортезирование военным, потерявшим конечности.

На 574 млн грн увеличили финансирование протезирования военных Фото: Sky News

На 337,7 млн грн увеличено финансирование создания современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний. Кроме того, правительство увеличило расходы на утилизацию твердого ракетного топлива — на 376 млн гривен, а вместе с тем 500 млн грн добавили к выплатам академических стипендий студентам (курсантам), аспирантам, докторантам учреждений профессионального предвысшего и высшего образования, на это планируют направить всего 5,2 млрд грн. Увеличена и образовательная субвенция на выплаты заработной платы учителям на 275,3 млн грн до 103,2 млрд грн.

Также в проекте государственного бюджета на 2024 год предусмотрено уменьшение расходов на 409,1 млн грн на Бюро экономической безопасности Украины. 357 млн грн добавили Государственному космическому агентству, 242 млн грн дополнительно получит АМКУ. Вместе с тем, Министерству экономики добавили еще 6 млн грн. Теперь финансирование ведомства выросло до 33,186 млрд грн. Почти на 206 млн увеличится финансирование Министерства защиты окружающей среды — до 8,9 млрд грн.

9,6 млрд грн изъяли из Минстратегпрома и Госспецсвязи. Их решили направить на материально-техническое обеспечение воинских частей ВСУ.

На 4,8 млрд грн уменьшили расходы на Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Бюджет ведомства теперь составляет 51,2 млрд грн. Также 4,8 млрд отминусовали из Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины — до 50,6 млрд грн. Эти средства (9,6 млрд грн) пошли на "материально-техническое обеспечение воинских частей ВСУ", отметил депутат Ярослав Железняк. 427 млн грн заберут от Минкульта (отказавшись от Музея Голодомора), однако расходы на сериалы оставили (445 млн грн), хотя депутаты предлагали эту сумму направить на реабилитацию военных. Бюджет Минкульта на 2024 год составляет 10,7 млрд грн.

В бюджете-2024 заложено 45 млн грн на Государственную службу по делам детей

В доработанном проекте появились новые программы, среди которых:

"Руководство и управление в сфере усыновления и защиты прав детей" в сумме 44,9 млн грн на обеспечение деятельности новообразованной Государственной службы Украины по делам детей;

и защиты прав детей" в сумме 44,9 млн грн на обеспечение деятельности новообразованной Государственной службы Украины по делам детей; обустройство пунктов пропуска железнодорожного сообщения — 662,4 млн грн;

железнодорожного сообщения — 662,4 млн грн; "Центр гуманитарного разминирования " — 49,8 млн грн;

" — 49,8 млн грн; "Медицинская помощь и социальная реабилитация военнослужащих в Клинической больнице "Феофания" — 200 млн грн;

в Клинической больнице "Феофания" — 200 млн грн; субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на обустройство безопасных условий в учреждениях здравоохранения — 1 000 млн грн.

В 2024-м доходы Дорожного фонда пойдут на нужды ВСУ, восстановление дорог будут финансировать за счет доноров.

"Приоритеты государственного бюджета не изменятся, пока идет война. Более половины расходов государственного бюджета в 2024 году составят расходы обороны. На втором месте и со значительным отрывом — социальная защита. На нее заложено почти 469 млрд грн. Ко второму чтению в бюджете сохраняется принцип: каждая украинская гривна — на победу. Следовательно, в 2024 году все доходы Дорожного фонда будут направлять не на дороги, а на ВСУ и Нацгвардию, а восстановление будет финансироваться из донорских средств", — отметила Фокусу народный депутат, председатель комитета по вопросам бюджета ВРУ Роксолана Пидласа.

Долги, помощь Запада, политика печатного станка: какие риски финансирования бюджета-2024

Очевидно ввиду опасений по поводу получения финансовой помощи от США, а также блокирования помощи для Украины от ЕС, правительство ко второму чтению уменьшило объем внешних заимствований на 106,16 млрд грн до 1,67 трлн грн и увеличило внутренних — на 104,3 млрд грн до 525,9 млрд грн. Логика понятна — внутренний заемщик более надежный.

Правительство предлагает выделить 1 млрд грн на создание укрытий в больницах Фото: Прилепа Александр/УНИАН

"Внутренние размещения гораздо лучше проходят, чем ожидалось год назад. По результатам 10 месяцев чистый прирост внутренних обязательств, то есть размещенных ОВГЗ, уже составляет 140 млрд грн. Исходя из этого, прирост на 100 млрд грн в следующем году уже не выглядит чем-то фантастическим. Как по мне, очень правильно закладывают", — сказал Фокусу руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий.

В Центре анализа публичных финансов и публичного управления KSE обращают внимание на то, что чистые внешние заимствования (заимствования минус расходы на погашение) между І и ІІ чтением были уменьшены на 103,5 млрд грн или на 2,5 млрд долл. США (по курсу грн/долл — 40,7 грн), тогда как чистые внутренние заимствования с нуля вырастут до 81,4 млрд грн или до 2 млрд долл. США.

Из-за риска не получить всех запланированных средств от иностранных партнеров правительство снизило сумму внешних и повысило сумму внутренних заимствований.

"Уменьшение размеров внешней помощи, скорее всего, обусловлено риском недополучения всех запланированных на 2024 год средств от иностранных партнеров. В частности, ожидается сокращение ежемесячной прямой бюджетной помощи от США. Согласно поданному Президентом США Байденом в Конгресс документу о "дополнительном финансировании", предусматривается сокращение ежемесячной бюджетной помощи Украине с 1,1 млрд долл. США до 825 млн долл. США. В годовом измерении это примерно 3,3 млрд долл. США недополученных средств. В основном эту разницу и планируют покрыть за счет увеличения поступлений от размещения ОВГЗ (внутренних заимствований) и сокращения дефицита бюджета", — отметили Фокусу аналитики KSE и добавили: недостаточная помощь от иностранных партнеров может привести к образованию дыры в бюджете Украины в следующем году в размере 29 млрд долл.

В таком случае не исключено, что бюджетные расходы придется финансировать НБУ и печатать гривну. "[Без внешней помощи придется] или сокращать расходы, или искать внутренние резервы — то есть увеличивать частные внутренние займы, больше выпускать ОВГЗ, — надеясь, что банки и население, бизнес будут их активнее покупать, — или возвращаться к тому, с чего начинали в прошлом году, — просить Нацбанк профинансировать", — пояснил Паращий.