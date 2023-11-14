Санкции в действии: нефтяные доходы Кремля падают, — МЭА

По данным Международного энергетического агентства, в прошлом месяце Москва получила 18,34 млрд долларов от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов, что на 25 млн долларов меньше, чем в сентябре.

Доходы РФ от экспорта нефти в октябре 2023 года сократилась по сравнению с предыдущим максимумом из-за падения мировых цен на нефть и введения США санкций против судов, нарушающих установленный западный ценовой порог. Тем не менее доходы остаются близкими к ежегодному пиковому уровню. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно информации от МЭА, в предыдущем месяце доходы Москвы от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов составили 18,34 млрд долларов, что на 25 млн долларов меньше, чем в сентябре. Это объясняется более низкими международными ценами на нефть, которые более чем компенсировали уменьшение скидок на российские сорта.

"Первые санкции Казначейства США, введенные в рамках ценового ограничения "Большой семерки", способствовали небольшому снижению цен на российскую нефть во второй половине месяца из-за роста стоимости доставки", — заявили в МЭА.

Тем не менее, как отмечает Bloomberg, месячные доходы России от продажи нефти за границу остаются вблизи самого высокого уровня с октября 2022 года.

Нефтедоллары являются основным источником доходов российского бюджета, который переживает значительные финансовые бремена из-за высоких расходов на военные операции в Украине и необходимости поддержания стабильности финансов в преддверии президентских выборов в марте. В последние месяцы доходы от экспорта нефти и газа увеличились в связи с повышением цен на российский экспорт, что смягчило дефицит бюджета страны и предоставило ей больше финансовых ресурсов для ведения военных действий.

"Большая семерка" установила ценовые ограничения на российскую сырую нефть и нефтепродукты, стремясь ограничить доходы бюджета Кремля, не нанося при этом ущерба мировому нефтяному рынку. Грузы, проданные по цене выше пороговых значений, не имеют права на такие услуги, как доставка и страхование из западных стран.

12 октября Министерство финансов США ввело санкции в отношении двух нефтяных танкеров и их зарегистрированных владельцев в Турции и ОАЭ. Это связано с тем, что оба судна воспользовались услугами поставщиков, базирующихся в США, для транспортировки российской нефти по цене, превышающей установленный предельный уровень.

В результате к концу октября стоимость фрахта российской нефти, транспортируемой с Балтики на западное побережье Индии, выросла более чем на 35%, превысив 10 долларов за баррель и оказав давление на цену кремлевских баррелей, сообщает МЭА.

Отметим, что нефтяное эмбарго на морские поставки нефти из России в ЕС вступило в силу с 5 декабря 2022 года. Потолок цен на российскую нефть был установлен на уровне 60 долларов за баррель. При этом на фоне ограничений страна-агрессор начала активнее сотрудничат с ОАЭ, чтобы сбывать в этой стране энергоресурсы. Кроме того, россиянам удалось создать теневой флот, который обходил международные санкции и доставлял российскую нефть покупателям по всему миру.

К слову, еще в сентябре 2023 года ни США, ни страны G7 не беспокоились из-за российской нефти и отмечали, что не будут пересматривать цены на "черное золото". Но уже 12 октября стало известно, что Соединенные Штаты впервые ввели санкции в ответ на обход ценовых ограничений против российской нефти.