Чтобы знали, что покупают: украинцам хотят разрешить проверять квартиры перед сделкой

Украинцам разрешили не только проверять законность строительства жилья, но и пересматривать проектную документацию на строительство, градостроительные условия и ограничения.

У украинцев, которые хотят купить квартиру в новостройке, появится возможность проверить всю информацию об объекте. Подобная услуга гражданам будет доступна онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"К примеру, пользователи могут проверить, имеет ли право застройщик на выполнение строительных работ, а также пересмотреть проектную документацию на строительство, градостроительные условия и ограничения", — сказано в сообщении.

Отмечается, что вся информация о строящемся жилье будет на сайте Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСБ). Так, будущие покупатели квартир могут искать информацию в следующих разделах:

договор по организации и финансированию строительства.

сведения об определении гарантийной доли и распределении прав.

заявление о регистрации имущественного права в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

К слову, в декабре 2022 года Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности". Согласно пояснительной записке к законопроекту, целью и задачами его принятия являются:

обеспечение реализации реформы государственного регулирования в сфере градостроительной деятельности путем снижения коррупционных рисков при предоставлении административных услуг, обеспечения государственной регистрации в сфере градостроительной деятельности государственными регистраторами, публичности предоставления таких услуг;

построение прозрачной и эффективной системы градостроительного контроля и государственного градостроительного надзора,

применение принципа альтернативности выбора органа по градостроительному контролю,

усиление контроля за самовольным строительством исполнительными органами сельских, поселковых, городских советов, усовершенствование норм об ответственности в сфере градостроительства.

Но почти сразу общественные организации, мэры городов и архитекторы резко раскритиковали принятый проект, о чем Фокус писал в своем материале: "Диджитализация строек или "крыша" для мафии: что меняет градостроительный законопроект №5655".

Более того, Европейская комиссия (ЕК) 13 ноября 2023 года рекомендовала Украине ветировать закон о реформе сферы градостроительной деятельности.

Создаются риски добропорядочности, возникающие в результате того, что контрольные полномочия в сфере городского планирования переходят от государственных предприятий к частным организациям. Это приведет к тому, что местные власти будут меньше контролировать происходящее в этой сфере", — отметили европейские партнеры.

Также ранее Фокус рассказывал, что происходит на рынке жилья в Киеве и почему квартиры дорожают.