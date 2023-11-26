Действительно ли в Европе лучше? Мифы и реальность жизни украинских мигрантов

Практически каждый из нескольких миллионов украинцев, которые после 24 февраля 2022 года эмигрировали в Европу, имел определенные представления о "типичной европейской стране". Однако выяснилось, что жизнь в Европе гораздо сложнее и многограннее, чем казалось издалека. Насколько качественная в Евросоюзе медицина, большую ли помощь оказывают украинцам и хороший ли в странах Европы сервис, выяснял Фокус.

До полномасштабной войны "жизнь как в Европе" была для многих украинцев недостижимой мечтой, ведь красивые картинки из заграничной жизни и впечатления из туристических поездок не оставляли сомнений: в Европе все устроено намного лучше! Но, как говорится, не стоит путать туризм с эмиграцией.

Самые известные туристические города впечатляют, однако не стоит путать туризм с эмиграцией Фото: Фото Наталья Мичковская

Сегодня, когда более 6 млн наших сограждан уже почти два года живут в Европе, разобраться, где заканчиваются мифы и начинается реальность, должно было бы быть проще. Но все еще больше усложнилось. Мигранты из разных стран могут до хрипоты спорить друг с другом о размере выплат, качестве медицины, вкусе продуктов и многих других бытовых вещах. Правда, в этих спорах истина не рождается. И причина проста: "типичной европейской страны" просто не существует — все страны очень разные.

Фокус вместе с украинцами, которые сейчас живут в разных странах, разбирался с самыми распространенными мифами о европейской жизни.

Помощь беженцам от государства: такая сумма, что можно не работать

Бесплатные жилье, проезд, питание, обучение, да еще и денежную помощь оказывают. Примерно так представляют себе жизнь мигрантов в Европе украинцы, оставшиеся в Украине, начитавшись сообщений сограждан из разных стран.

Возможно, в первые месяцы полномасштабного вторжения такие представления кое-где были близки к истине, однако сейчас они вообще ничего общего с реальностью не имеют. Тот же бесплатный проезд в некоторых странах отменили через несколько месяцев после притока большого количества украинских беженцев.

Программы для украинских беженцев в странах сокращаются, а, например, Швейцария вообще готова заплатить за то, чтобы украинцы покинули ее территорию. С работой также не все гладко. И сколько бы мы ни говорили о том, что европейская экономика "поднимается" украинскими руками, похоже, сама Европа это не очень ценит. Обычно украинцам в Европе предлагают простую неквалифицированную работу с достаточно низкой зарплатой, потому что без знания местного языка и подтвержденной квалификации трудно рассчитывать на большее.

Украинцы часто украшают свою жизнь в эмиграции и выкладывают фото ресторанов. Хотя на самом деле денег на кафе или ресторан не остается Фото: Фото Наталья Мичковская

Несмотря на все вышесказанное, украинцы часто приукрашивают свою жизнь в эмиграции, и зачем они это делают, непонятно.

"Я полгода жила с дочкой в Эстонии, а моя подруга со своей дочкой — в Австрии, — рассказывает Марина, которая уехала из Запорожья в марте 2022-го. — Все полгода наши разговоры сводились к тому, кто какие выплаты получает. Я рассказывала, что нам соцслужба полностью компенсирует оплату жилья, а помощь на двоих составляет 440 евро. Плюс мне оплатили 4-месячные курсы косметологов и я уже даже начала немного подрабатывать. Подруга каждый раз говорила, что это копейки, и убеждала меня переехать в Вену. Говорила, что в Австрии помощь вдвое больше, да еще ей как раз выплатили 500 евро Klimabonus. В конце концов год назад я решила переехать в Вену".

Весь этот год Марина с дочкой живет в общежитии на окраине Вены и считает, что ей очень повезло. Об отдельной квартире в Вене речь даже не идет — это очень дорого и проблематично. Ее жилье социальное, она за него ничего не платит, но все равно жить в Австрии материально гораздо сложнее, чем в Эстонии. Продукты в супермаркетах в полтора раза дороже, чем в Эстонии, а выплаты оказались больше не вдвое, как говорила подруга, а всего на 30 евро.

Найти жилье в Вене — задача со звездочкой

Медицина ЕС: действительно ли европейские больницы лучше украинских

Ситуация с медицинскими услугами в разных странах Европы отличается, как небо от земли. Единственное общее правило касается того, что без семейного врача о любых медуслугах можно забыть. А дальше — как повезет.

Сергей, живущий в Бильбао (Испания), говорит, что первое впечатление от медицины в этой стране очень приятное: государственные больницы выглядят современно, в экстренных случаях оказывают медицинскую помощь изо дня в день. Однако, чтобы попасть к специалисту типа невролога, придется ждать месяцами.

Внешне европейские больницы выглядят классно, но с местной медициной лучше не сталкиваться

Доктор Евгений Дубровский на своей странице в Фейсбук на днях рассказал историю о том, как в Дании лечили ребенка 2,5 лет с ротавирусом и сильным обезвоживанием. Сначала назначили есть чипсы, потом — фруктовое мороженое. Состояние ребенка ухудшалось, и неизвестно, чем бы это все закончилось, если бы родители не связались с врачом в Украине, который и назначил действенное лечение.

Больницы и поликлиники в Европе выглядят современно Фото: Фото Наталья Мичковская

Дарина из Амстердама соглашается: внешне все действительно выглядит очень классно, но только если не сталкиваться с местной медициной. "Я была несколько дней в Киеве и сломала руку, — рассказывает девушка. — Мне наложили гипс и сказали прийти на осмотр через неделю. Но через неделю я уже была в Амстердаме, обратилась к своему семейному врачу и услышала, что меня могут записать на прием через три месяца. С трудом удалось записаться через три недели, мне сделали рентген, но сказали, что это все бесполезно."Динамика плохая, но мы ничего делать не будем. Через некоторое время все само заживет", — сказал врач".

О нидерландской медицине ходят настоящие легенды, к сожалению, подкрепленные ужасным опытом. "Моя дочь повредила сустав руки, было похоже на перелом, но нас не приняли в больнице, как срочных пациентов, а в частной клинике за лечение запросили более 10 тысяч евро. Ситуацию решила поездка в Германию, где за все пришлось заплатить около 5 тысяч евро, но ребенку помогли", — рассказала Татьяна, которая некоторое время жила в Нидерландах, и впоследствии вернулась в Украину. "У нас в Киеве медицина — это вообще не проблема, огромный выбор больниц и приятные цены", — считает Татьяна.

Если скорая в Нидерландах приедет и обнаружит, что руки-ноги на месте и теоретически вы на них можете стоять, влепят платный вызов — 1500 евро

Вообще "само заживет", "само исправится" и "само вылечится" — это девиз европейских врачей. "Зубы не лечат — их рвут и ставят импланты. Семейный врач направление на лечение практически не дает. Скорую можно вызвать, только если действительно умираешь. Температура под 40 — отдохните и примите таблетку, давление под 200 — просто полежите. Если скорая приедет и обнаружит, что руки-ноги на месте и теоретически вы на них можете стоять, влепят платный вызов — 1500 евро. Наверное, проще выйти на улицу и разбить себе голову — тогда скорая приедет, может заодно и с давлением что-то сделают", — добавила о Нидерландах Дарина.

Но украинцев голыми руками не возьмешь, они и здесь нашли выход. Терпят до 18:00, а потом едут в отделение экстренной медицины — мол, внезапно плохо стало, а рабочий день семейного врача уже закончился. Таким образом действительно можно добиться осмотра и получить назначение врача.

На фоне этих историй Эстония выглядит хорошо, если только дело не касается стоматологических услуг. Здесь — все, как в Европе, лечить зубы почти никто не хочет. Поэтому группы украинцев в Эстонии переполнены сообщениями вроде "подскажите контакты украинского стоматолога". В остальном эстонская медицина выглядит очень продвинуто: скорые на вызовы приезжают бесплатно, неотложная помощь (а на нее можно рассчитывать не только с оторванными конечностями, но и, например, с низким гемоглобином) оказывается срочно и качественно. А на приеме у семейного врача в обычной городской поликлинике можно, не выходя из кабинета, померить давление, сахар, гемоглобин и даже сделать кардиограмму. Однако это не отменяет того, что бесплатную плановую операцию — например, на коленном суставе — даже местные ждут годами.

На приеме у семейного врача в обычной городской поликлинике Тарту можно, не выходя из кабинета, сдать анализы и сделать кардиограмму. Ребенок в это время может играть в детском уголке Фото: Фото Наталья Мичковская

Отдельного внимания заслуживает система электронных рецептов в Эстонии, о которых в Украине идет немало дискуссий. Лекарства может выписать любой врач — хоть семейный врач, хоть специалист (дерматолог, стоматолог, онколог и т.д.). На руки никаких рецептов не дают — бывает, даже понятия не имеешь, что тебе выписали. После этого пациент идет в любую аптеку Эстонии, предъявляет свою ID-карту и покупает свои лекарства. Если покупаешь не свое (например, родственнику), нужно иметь две айди-карты — свою и того человека, чей рецепт. На коробке пишут дозировку и еще на словах предупреждают: мол, не более двух таблеток в день. Как только лекарство приобретено, назначение исчезает из системы, поэтому купить лекарство дважды по одному рецепту невозможно.

Чтобы получить осмотр и назначение врача, украинцы терпят до 18:00, а потом едут в отделение экстренной медицины — мол, внезапно плохо стало, а рабочий день семейного врача уже закончился

Сфера услуг: все работает, как часы

Украинцы привыкли считать, что в Европе потребителей любят и уважают: о том, что на западе потребитель — всегда прав, а продавцы и работники сферы услуг только и делают, что улыбаются, слышали, наверное, все. Но реальность совсем другая.

Ирина из Киева, которая некоторое время жила в Германии, говорит: покупать в магазинах просто страшно. "Как-то в обувном я взяла с витрины сапог, после чего ко мне подбежала продавец и начала очень громко кричать, что это запрещено. Покупки в том магазине я так и не сделала", — говорит Ирина.

Покупка сапог может обернуться в Германии настоящим стрессом в Германии Фото: Getty

"В Берлине продавцы, кассиры и другие представители сервиса кажутся мне не то, что неприветливыми, а даже враждебными, — говорит Оксана, приехавшая в Германию в апреле 2022-го. — Я слышу много восторженных отзывов о сфере услуг в Европе, но, видимо, живу не в той Европе. Продавцы в основном неприветливые, не хотят не то, что помочь с выбором, а даже ответить на вопросы. Просто отворачиваются и начинают разговор с коллегой. Часто говорят, что у них этого товара нет, хотя я вижу, что он лежит на полке. Если настаивать, товар даст, пожмет плечами и скажет "ну ок". Приветливые и доброжелательные разве что продавцы с востока — турки, китайцы".

Продавцы, кассиры и другие представители сервиса часто кажутся не то, что неприветливыми, а даже враждебными

В Черногории то же самое: продавец даже с места не встанет, чтобы взять товар с полки. Говорит "нет" и продолжает смотреть в телефон, соглашается Александр, который полтора года живет в курортном поселке Бечичи. "Я ему говорю: я на сайте смотрел — этот принтер у вас есть. Так вон же он — наверху! Тот, не отрываясь от телефона: "Если видишь, сам и возьми. 150 евро". Я говорю, что на сайте он стоит 100 евро. "Ну так бери за 100", — соглашается он, не отрываясь от телефона и всем своим видом демонстрируя, как я ему надоел", — говорит собеседник Фокуса.

Ждать приезда мастера по ремонту кранов или бытовой техники можно неделю или больше Фото: pexels.com

Ситуация в сфере услуг еще хуже. Мастера по ремонту кондиционеров, который обслуживает их дом, Александр ждал три месяца. Причем почти каждый день он встречал его возле дома, и тот обещал зайти или вечером, или завтра с утра. Когда же он в конце концов пришел, Александр решил его проучить и сказал: теперь я тебе три месяца буду платить за работу. На что тот ответил "нет проблем" и просто ушел.

В Нидерландах очень низкое качество услуг по бешеным ценам, говорит Дарина. Сантехник приходил 4 или даже 5 раз, прежде чем решил проблему. Мобильный телефон удалось подключить к оператору с третьего раза. Чтобы сделать банковскую карту в местном банке и подключить интернет-банкинг, пришлось ходить в банк 4 раза в течение пяти недель. При покупке в интернет-магазине служба доставки две недели кормила обещаниями "доставка будет сегодня".

Доставка из интернет-магазинов — то боль: иногда товар из Китая приходит быстрее, чем с местного склада Фото: Zaxid.net

"Доставка из интернет-магазинов — это боль, — соглашается Павел, живущий в эстонском Тарту, — Это парадокс, но иногда товар из Китая приходит быстрее, чем со склада в Эстонии. Месяц назад мне срочно была нужна одна деталь к ноутбуку, которая продается только в онлайн-магазине. Она везде есть, но доставка — от 10 дней. В конце концов на одном из сайтов нашел доставку в четверг, а заказ оформлял в понедельник. Хорошо, думаю, пусть хоть так. Но получил я ее только в четверг на следующей неделе — то есть через 11 дней! Возможно, это была такая шутка с "доставкой в четверг", однако мне было совсем не смешно".