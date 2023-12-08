Кремль просчитался: российская нефть впервые торгуется по правилам G7

В последние дни основные цены на нефть упали, на фоне чего начала стремительно дешеветь эталонная марка Urals, которая торгуется с дисконтом.

Потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, который действует с декабря 2022 года, все равно позволял России зарабатывать миллиарды долларов благодаря разным лазейкам, с помощью которых Москва экспортировала и продавала свою нефть. Впрочем, недавнее снижение цен на нефтяных рынках привело к тому, что цены на ведущую российскую нефть марки Urals, впервые с июля, снизились ниже установленного странами G7 и Евросоюза лимита. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Так, согласно данным Argus Media Ltd, нефть сорта Urals из балтийского порта Приморск подешевела до 56,15 долларов за баррель, тогда как этот же сорт в порту Новороссийска подешевел до 56,55 долларов за баррель. При этом в издании отмечают, что с июля вся основная российская нефть торговалась выше 60 долларов.

Также увеличилась разница между экспортными и импортными ценами, что свидетельствует о том, что большая часть торговли российской нефтью переходит в руки посредников и транспортных фирм, которые часто остаются анонимными.

Российская нефть марки Urals впервые с июля торгуется на рынках ниже 60 долларов Фото: Bloomberg

В публикации говорится о том, что основные цены на нефть упали в последние дни, хотя страны ОПЕК+, среди которых и РФ, обещали сократить добычу "черного золота" в первом квартале 2024 года. На фоне этих заявлений начала дешеветь российская нефть Urals, которая торгуется с дисконтом.

К слову, в сентябре агентство Bloomberg сообщило, что ограничение цены на нефть для России, которое в конце 2022 года ввели США и союзники за полномасштабное вторжение в Украину, снизило доходы Кремля. С середины июля 2023 года эталонная российская нефть марки Urals котируется выше 60 долларов за баррель. В то же время некоторые нефтепродукты превысили верхний предел, установленный США, странами "семерки" и Европейским Союзом.

Напомним, что с 5 декабря 2022 года Европейский Союз ввел эмбарго на импорт морской нефти из России. Также страны G7 и Австралия установили ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.